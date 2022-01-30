"Буковель" в "червоній" зоні: що потрібно для безпечного відпочинку

"Буковель" в "червоній" зоні: що потрібно для безпечного відпочинку

Нині лише гірського повітря не достатньо, аби не наражатися на ризик.

Прикарпаття цього тижня у розпал лижного сезону потрапило у "червону" зону. Тож у "Буковелі" запровадили обмеження - кожному туристу треба мати ідентифікатор безпечного гостя.

Про те, як це працює - 29 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, щоб спуститися з гір на лижах чи сноудбордах у "Буковелі" треба бути безпечним гостем. Тепер перепустками для всіх гостей на витяги є наліпки з написом "Перевірено, безпечно!", які одні клеять на шоломи, інші на куртки.

"Коли до нас приходить людина з наліпкою, ми розуміємо, що людина вакцинована і тоді ми можемо її пропустити", - зазначає контролер витяга Богдан Гелетій.

Туристів перевіряють дуже ретельно.

"Вони (туристи - Ред.) проходять так звані точки входу, на всіх цих точках входу ми організували первинний огляд документів "ковід"- статусу. Тобто, якщо людина вакцинована, якщо людина має негативний ПЛР-тест, то ми бачимо, що ця людина безпечна - ми видаємо їй спеціальний ідентифікатор безпечного гостя", - пояснює представник туристичного комплексу "Буковель" Володимир Юзок.

Перший пункт пропуску - готель. Вас не поселять у номер, поки не покажете "ковідний" сертифікат, або негативний ПЛР-тест.

Після цього вас ідентифікують як безпечного гостя і видають наліпку-пропуск.

Наліпку слід наклеїти на шолом, або на свою куртку - на відкрите місце. Тоді на відкритому повітрі, наприклад на підйомниках чи на прокатах, вас не будуть питати про сертифікат.

Якщо ж ви оминули перший пункт пропуску у готелі, бо ночуєте де-інде, то на прокаті спорядження вас все-одно чекає перевірка.

"Всі шоломи простикеровані, відповідно ті люди, які беруть в нас спорядження, вони у нас тільки можуть бути з негативним результатом тесту або вакцинацією, лише після того, вони можуть отримати спорядження", - наголошує керівник департаменту прокату спортивного спорядження ТК "Буковель" Андрій Фурдела.

Карантинний відпочинок: гостям "Буковеля" треба мати ідентифікатор безпеки

Та, якщо ви на витяг потрапляєте одразу з дороги і у власному спорядженні, то на касі вас все-одно ідентифікують на безпечність. І лише тоді видадуть наліпку.

Для невакцинованих поруч з витягами є пункти тестувань. Якщо експрес-тест негативний, теж видадуть наліпку.

У туркомплексі запевняють - увесь персонал на 100% вакцинований і щоранку проходить температурний скринінг.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Крім Івано-Франківської та Рівненської областей, ще шість регіонів в Україні мають ризик перейти до "червоної" зони карантину. Це Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області.

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