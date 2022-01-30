"Буковель" в "красной" зоне: что нужно для безопасного отдыха

"Буковель" в "красной" зоне: что нужно для безопасного отдыха

Сейчас только горного воздуха недостаточно, чтобы не подвергаться риску.

Прикарпатье на этой неделе в разгар лыжного сезона попало в "красную" зону. Поэтому в "Буковеле" ввели ограничения – каждому туристу нужно иметь идентификатор безопасного гостя.

О том, как это работает – 29 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, чтобы спуститься с гор на лыжах или сноудбордах в "Буковеле" нужно быть безопасным гостем. Теперь пропусками для всех гостей на подъемники являются наклейки с надписью "Проверено, безопасно!", которые одни клеят на шлемы, другие на куртки.

"Когда к нам приходит человек с наклейкой, мы понимаем, что человек вакцинирован, и тогда мы можем его пропустить", — отмечает контролер подъемника Богдан Гелетий.

Туристов проверяют очень тщательно.

"Они (туристы — ред.) проходят так называемые точки входа, на всех этих точках входа мы организовали первичный осмотр документов "ковид"- статуса. То есть, если человек вакцинирован, если человек имеет отрицательный ПЦР-тест, то мы видим, что этот человек безопасен — мы выдаем ему специальный идентификатор безопасного гостя", — объясняет представитель туристического комплекса "Буковель" Владимир Юзок.

Первый пункт пропуска – отель. Вас не поселят в номер, пока не покажете "ковидный" сертификат, или негативный ПЦР-тест.

После этого вас идентифицируют как безопасного гостя и выдают наклейку-пропуск.

Наклейку следует наклеить на шлем, или на свою куртку – на открытое место. Тогда на открытом воздухе, например, на подъемниках или в прокатах, вас не будут спрашивать о сертификате.

Если же вы обошли первый пункт пропуска в отеле, потому что ночуете где-то в другом месте, то в прокате снаряжения вас все равно ожидает проверка.

"Все шлемы простикерованы, соответственно, те люди, которые берут у нас снаряжение, они у нас только могут быть с отрицательным результатом теста или вакцинацией, только после этого, они могут получить снаряжение", — отмечает руководитель департамента проката спортивного снаряжения ТК "Буковель" Андрей Фурдела.

Карантинный отдых: гостям "Буковеля" нужно иметь идентификатор безопасности

Но, если вы на подъемник попадаете сразу с дороги и в собственном снаряжении, то на кассе вас все равно идентифицируют на безопасность. И только тогда выдадут наклейку.

Для невакцинированных рядом с подъемниками есть пункты тестирований. Если экспресс-тест отрицательный, тоже выдадут наклейку.

В туркомплексе уверяют – весь персонал на 100% вакцинирован и каждое утро проходит температурный скрининг.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Кроме Ивано-Франковской и Ровенской областей еще шесть регионов в Украине могут перейти в "красную" зону карантина. Это Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области.

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