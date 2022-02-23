Діаспора провела акції з підтримки України у різних куточках світу

Діаспора провела акції з підтримки України у різних куточках світу

Люди закликали не допустити війни в Україні.

Під посольством Росії українська діаспора по всьому світу проводить велелюдні мітинги на підтримку України.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 23 лютого.

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Напередодні у Берліні “Путін, геть з Донбасу!” скандували тисячі протестувальників, зокрема, німці, білоруси, грузини, чеченці, поляки і навіть росіяни.

Майоріли українські прапори у Парижі - сотні людей вийшли на головну площу міста. Підтримали Україну в боротьбі із Путіним і за океаном. В Торонто під українським консульством зібралися кілька сотень демонстрантів попри сильний дощ. Нашу символіку розгорнули із гаслами “Сильна і єдина Україна”.

“Це найменше, що ми можемо зробити. Проінформувати світ, що насправді відбувається в Україні і наскільки небезпечною є така російська політика”, - сказала Ірена Шолікіма.

Українська діаспора по всьому світу проводить велелюдні акції

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Окрім того, Путін розпорядився ввести війська на територію ОРДЛО.

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