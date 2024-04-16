Діставайте куртки і парасольки: на Україну сунуть холоди, дощі і заморозки

Квітень вражає! Спочатку — пил із Сахари і майже спека, а тепер — циклон зі Скандинавії і аж 2 градуси тепла! В Україні різко змінюється погода. Синоптики попереджають про холод та навіть заморозки.

Яку погоду принесе новий циклон 16-21 квітня та коли чекати справжнього весняного тепла? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Дістаємо куртки та парасольки

Перша половина квітня порадувала українців гарною погодою, однак наразі на Україну суне циклон зі Скандинавії. Майже скрізь очікуються дощі та похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Ба більше, температура буде неоднорідною. За словами головної синоптикині України Наталки Діденко “як усі красиві дівчата, цей період весни часто із капризами та примхами”.

16 квітня атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, часом із грозами. Також впродовж дня опади дійдуть до Вінниччини, Черкащини та Харківщини. На решті території України дощі малоймовірні, каже синоптикиня:

“Середина, пік квітня — найкраща дівоча пора весни. І як усі красиві дівчата, цей період весни часто із капризами та примхами. Тому поточний тиждень — увага! — буде значною мірою холодним, вітряним, із дощем і навіть трохи з мокрим снігом. Але не поспішаємо і йдемо за календарем. 16 квітня атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, часом із грозами. Також впродовж дня опади дійдуть до Вінниччини, Черкащини та Харківщини. На решті території України дощі малоймовірні. Температура повітря — вкрай неоднорідна. Наприклад, на крайньому заході завтра вдень подекуди нижче +10 градусів, а в центральних областях, на півдні та сході місцями до +26 градусів”.

До України йдуть дощі

В свою чергу, синоптикиня Наталія Птуха також підтвердила, що у багатьох областях цього тижня очікуються опади:

“Цього тижня в нас будуть процеси з різних сторін, повітряні потоки. Спочатку в нас зараз до середи на території України впливають атмосферні фронти з північного заходу. Атмосферний фронт зараз, який пролягає територією України, взагалі пов’язаний з циклоном, який знаходиться на північ від нас, тобто зараз він зі Скандинавії, далі прямує у східному напрямку. В той же час в середу розпочнеться певна перебудова і розпочне рух до території України циклон з південного заходу, тобто з території Балкан, з території Румунії і саме звідти до нас в четвер буде проходити нашу територію активний циклон, який спричинить опади у багатьох областях, особливо це західні, північні та центральні”.

Прогноз погоди на 16-21 квітня

Якщо говорити конкретніше, то 16 квітня очікується така температура повітря: на заході +9+14, грози. На Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області ще тепло, +18+21 градус; у центральній частині +23+26 градусів, на Вінниччині +21 градус; у східних областях 22-26 градусів вище нуля; у південній частині 23-26 тепла. Вітер — південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний. У Києві 16-го квітня часом дощ, можлива гроза. Температура повітря впродовж дня +17+18 градусів, вночі лише 7-9 вище нуля. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Обережно — заморозки!

Надалі, впродовж тижня, переважатиме свіжа, іноді навіть холодна погода з періодичними дощами, зазначає Наталка Діденко. Ба більше, варто очікувати навіть заморозки у другій половині тижня:

“Заморозки в другій половині тижня можливі, якщо не прикриє небо хмарами. Будемо уважно стежити за розвитком весняної ситуації разом. І все одно милуватися нашою, хоч із перцем, але такою прекрасною весною. І головне, щоб усі наші золоті люди мали цю змогу насолоджуватися розкішним весняним квітом та пахощами”.

У середу, 17 квітня, температура продовжить знижуватися. Вночі на заході, півночі, а також на Вінничині буде +4°...+10°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +9°...+11°, лише на Сумщині повітря прогріється до +14°. Також у деяких центральних областях температура знизиться до +17°...+20°, а на решті території повітря прогріється до +21°...+26°. Скрізь, крім півдня і сходу, пройдуть дощі.

У середині тижня, 18 квітня, температурні контрасти в Україні посиляться ще сильніше. На заході температура вдень впаде до +7°...+9°, а на сході розігріє до літніх 24°...28° тепла. По всій країні, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Перед вихідними, 19 квітня, різниця температур в Україні стане меншою. На заході та півночі стовпчики термометрів покажуть +10°...+13°. У центральній частині України, а також на Харківщині буде +12°...+15°, на півдні 15°...18° вище нуля і тільки на сході повітря прогріється до +19°...+22°.

При цьому дощі та місцями грози охоплять уже практично всю країну. Тобто холодний сектор циклону буде над західними та північними областями, а теплим — над сходом. Проте 19 квітня цей циклон покине територію України, а 20 — вже припиняться, заначає синоптикиня Наталія Птуха:

“Однозначно можемо сказати, що друга і третя декади квітня будуть більш вологі і з низькими значеннями температури в порівнянні з першою декадою. Тому що в першу декаду квітня в нас панував антициклон, поле підвищеного тиску, без опадів із теплою повітряною масою в поєднанні дали нам такі результати — суху погоду, взагалі нетипово для квітня, з високим значенням температури, рекордно високими. Зараз повертаємось до квітневої норми і впринципі на цьому тижні треба тепліше одягатися та берегти себе”.

Теплі вихідні?

Однак, на вихідних, 20 і 21 квітня, погода в Україні буде ще більш нестабільною. У суботу очікується переважно суха погода, а в неділю дощі накриють всю країну. До кінця тижня температура знизиться по всій країні. На заході та півночі буде +10°...+13°, у центрі та Сумській області 12°...18° вище нуля, на півдні стовпчики термометрів покажуть +14°...+19°, а на сході буде 21°...25° тепла.

Пил із Сахари

Нагадаємо, що нещодавно хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла нетипово високі температури повітря для цього періоду, захопила ще й пил із Сахари. Наразі посилення швидкості вітру не очікується, тож і бурі цього разу не буде, запевняють синоптики.

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