Катастрофа Ан-12 у Греції: з-під уламків літака дістали тіла всіх українців

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот здійснити посадку не зміг.

На місці падіння в Греції українського літака "Антонов" дістали з-під уламків тіла всіх восьми загиблих членів екіпажу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.ua.

Після проведення судово-медичної експертизи тіла передадуть дипломатичним представникам України. На місці падіння Ан-12 також не виявили небезпечних чи токсичних речовин. Але там працюють фахівці зі знешкодження боєприпасів.

Грецькі ЗМІ пишуть, що саме 12 тонн цього вантажу і перевозили на українському літаку із Сербії до Йорданії, коли сталася трагедія.

"Я дивуюся, як він не впав на наші будинки, тому що він прилетів звідти і був повний диму. Шум я навіть не можу описати, літак летів через гору. Він пройшов гору, повернувся і врізався в поле. Було багато полум'я, ми злякалися, приїхало багато машин, але вони не могли під'їхати, тому що постійно лунали вибухи", - сказала одна з очевидців.

Нагадаємо, на півночі Греції поблизу міста Кавала у суботу, 16 липня, розбився вантажний літак Ан-12 української компанії, що летів із Сербії до Йорданії.

Грецький державний мовник ERT повідомив, що літак перевозив 12-тонний вантаж, який був “потенційно небезпечним”. ERT припустив, що на борту могли бути боєприпаси.

Відомо, що пілот попросив екстрену посадку в аеропорту Кавали через проблему з двигуном, але не зміг досягти злітно-посадкової смуги.

Місцевих мешканців у районі падіння літака попередили, щоб вони тримали двері та вікна закритими, а також не включали кондиціонери.

Літак належав компанії "Меридіан". Там підтвердили катастрофу свого транспортного літака Ан-12 на півночі Греції. Восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України, повідомив генеральний директор компанії Денис Богданович. Він не став пояснювати, який саме вантаж був на літаку. За його словами деталі уточнюються.

Причиною аварії могла стати технічна несправність у повітрі, зазначили у компанії.

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