Мільйони баксів — у трубу: як ЗСУ дурять росіян на фронті

Збройні Сили України придумали, як обдурити рашистів на фронті, аби ті й надалі спускали мільйони “в трубу”. Україна наразі готується до ймовірного наступу росіян відразу на кількох напрямках і відбиває спроби ДРГ проникнути вглиб країни.

Усе, що про це відомо, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Ошукування окупантів

Російські атаки частішають, а на нову зброю від Заходу доводиться чекати надто довго, викручуватися якось треба, тож українці знайшли спосіб, як обдурити рашистів на фронті. Ті готові за будь-яку ціну знищити найновішу техніку ЗСУ, втім стріляють, скажімо так, “вхолосту”. А все тому, що Україна будує зброю-приманку з водостічних труб, щоб відвернути російські атаки. Про це повідомило видання The Telegraph, посилаючись на 32-річного Михайла Романа, який хвалиться знімками у соцмережах.

“32-річний Михайло Роман, архітектор, який виробляє фіктивну зброю з фанери, металу та пластикової водостічної труби, сказав, що останніми місяцями він працював понаднормово. Він робить це у Виноградові, селі лише в 10 милях від угорського кордону на південному заході України, яке в значній мірі не пошкоджене руйнівними наслідками війни. Вдень він переважно проєктує будинки. Але вечорами він перетворив свої навички на створення Потьомкінської армії. Усе відбувається на секретному складі, місцезнаходження якого він не може розкрити. Пан Роман та група добровольців будують моделі ракетних пускових установок та артилерійських гармат у натуральну величину, які мають обдурити Росію, щоб та витрачала боєприпаси на знищення підроблених цілей. Його команда прагне зробити моделі максимально “реалістичними та дешевими”. Все, що лежить навколо майстерні, використовується: пінопластові блоки, використані шини, металобрухт, листові та пластикові труби”.

Які “приманки” вдалося виготовити?

За останній рік команда пана Романа побудувала понад 200 фіктивних протитанкових ракетних пускових установок Stugna та дві гаубиці Д-20, які були розгорнуті лінією фронту — від Оріхова на півдні, від Донецька та Лимана на сході, а також від Харкова та Сум на півночі.

Виробництво першої імітаційної ракетної пускової установки тривало два місяці і коштувало близько 3000-4000 гривень. З того часу він налагодив виробничий процес і виробляє фейкову зброю за лічені дні, знизивши ціну лише до 1000 гривень. Роман з гордістю публікує в соціальних мережах кадри, надіслані йому українськими військами, репліки зброї в дії на фронті. А ось що про цю розробку кажуть українські воїни:

“Подивіться, як росіяни завдають удару, д*біли, демонструючи шкоду, заподіяну приманкам шквалом російських снарядів. Двадцять раундів за страйк; 20 000 доларів за кожну Стугну, зроблену вами, хлопці”.

Наступна ціль — ППО

Такі відгуки Романа та його команду змушують працювати ще краще, головна мета — виснажити ворога й дати українським військовим більше часу, аби дочекатися на обіцяну зброю від Заходу. Окупанти ж нині полюють і на ППО. Тож останніми тижнями Роман отримав замовлення на розробку більш складних моделей, зокрема індивідуальне замовлення для його найдосконалішого проєкту — фіктивної ракетної системи Patriot.

В дійсності ця система коштує близько мільярда доларів, плюс ще 1 мільярд доларів або близько того — для програмного забезпечення та ракет. Роман натомість каже, що може зробити фальшиву приблизно за 10 000 доларів. Сподівання полягають в тому, що рашисти купляться на фальшивку і випустять по ній кілька крилатих ракет Іскандер вартістю 3 мільйони доларів.

Росія планує новий наступ

Проте недооцінювати ворога не варто. Росіяни досі не полишають надій піти наступом на кілька регіонів України. В Інституті вивчення війни заявили, що російські війська можуть здійснити новий наступ на західні частини Донецької області навесні або влітку цього року. Фахівці зазначають, що 30 березня війська змогли відбити потужний штурм росіян під Авдіївкою. Там наголошують, що ця атака стала першою такого масштабу з початку російської локальної наступальної операції із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

Нахабно атакують і Сумщину, там диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються проникнути до міста. Чергову спробу рашисти здійснили 31 березня, але українські підрозділи зупинили спробу проникнення ворожої ДРГ. Загалом на фронті відбулося 49 бойових зіткнень. Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Підготовка до штурмів триває

Але не гає часу і Україна. На Сумщині триває активна підготовка до ймовірного наступу росіян, готуються траншеї, бліндажі та створюються ще більше вогневих та командно-спостережних пунктів.

А на Київщині вже звели 10 тисяч “зубів дракона”. Фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Встановлюються загороджувальні рубежі — “зуби дракона”, протитанкові рови та інші невибухові загородження.

Але складна ситуація і на Харківщині — окупанти починають вести все більш жорстоку війну саме з цивільними. Рашисти почали скидати авіаційні бомби по селах і по самому Харкову. Запускають смертоносну зброю цілеспрямовано по житлових районах міста. І до слова, Росія почала масштабувати виробництво КАБів. Це надруйнівна зброя, яка важить від 370 кілограм і більше. Виготовляються бомби корпорацією “Тактичне ракетне озброєння”.

За даними Центру національного спротиву, 2024 року Росія запланувала виготовити тисячу ФАБ-1500, 191 одиницю УПАБ-1500 та 600 штук АБСП-3000.

“Достовірність документів підтверджена з інших джерел. Отже, можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну та небажання йти на переговори”.

Авіабомб стане більше?

Загальна кількість керованих авіабомб, яку росіяни планують виготовити 2024 року, значно менша за кількість некерованих авіабомб, які держава-агресорка планує виготовити понад 200 тис. штук. За словами військово-політичного експерта групи “Інформаційний спротив” Олександра Коваленка, станом на листопад 2023 року у росіян було кілька десятків бомб УПАБ-1500. Однак, скільки насправді в Росії керованих авіабомб, достовірної інформації немає. Втім, про те, що їх стане більше, говорить і представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

“Ми моніторимо ситуацію про вдосконалення всіх цих ФАБів, ФАБ 250, ФАБ 500, ФАБ-1500, починаючи, мабуть, десь з травня 2022 року. Тоді вони на день виготовляли 20-25 цих універсальних комплектів для так званих керованих авіаційних бомб. То на сьогодні це вже сотні, а то й тисячі, які виготовляються на підприємствах Російської Федерації. Дуже потужна зброя. Росія розуміє це, тому що вразити засобам протиповітряної оборони дуже складно, коли літак оперативно-тактичної авіації застосовує її на дальності від 50 до 70 км від лінії фронту. Саме цю перевагу Росія намагається використати. Є цифри, які говорять про те, що плани Російської Федерації дуже амбітні у виготовленні цих бомб у кількості від 20 до 30 тисяч на рік. І ми розуміємо, наскільки це загрозливо. На сьогодні РФ застосовує на полі бою щоденно від 100 до 140 ФАБів різного гатунку, це руйнівна бомба, яка по суті повністю знищує наші оборонні позиції”.

Команда ТСН.ua закликає українців реагувати на повітряні тривоги і прямувати до укриття у разі небезпеки або хоча б дотримуватися правил двох стін. Це може врятувати нам життя. Бережіть себе. Слава Україні, Слава ЗСУ та смерть ворогам!

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