Миллионы баксов – в трубу: как ВСУ обманывают россиян на фронте

Вооруженные Силы Украины придумали, как обмануть рашистов на фронте, чтобы те и дальше спускали миллионы "в трубу". Украина готовится к вероятному наступлению россиян сразу на нескольких направлениях и отражает попытки ДРГ проникнуть вглубь страны.

Все, что известно, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Обман окупантов

Российские атаки учащаются, а нового оружия от Запада приходится ждать слишком долго, выкручиваться надо, поэтому украинцы нашли способ, как обхитрить рашистов на фронте. Те готовы любой ценой уничтожить новейшую технику ВСУ, впрочем стреляют, скажем так, "в холостую". А все потому, что Украина строит оружие-приманку из водосточных труб, чтобы предотвратить российские атаки. Об этом сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на 32-летнего Михаила Романа, хвастающегося снимками в соцсетях.

“32-летний Михаил Роман, архитектор, производящий фиктивное оружие из фанеры, металла и пластиковой водосточной трубы, сказал, что в последние месяцы он работал сверхурочно. Он делает это в Виноградове, деревне всего в 10 милях от венгерской границы на юго-западе Украины, которое в значительной степени не нарушено разрушительными последствиями войны. Днем он в основном проектирует дома. Но по вечерам он превратил свои навыки в создание Потемкинской армии. Все происходит на секретном складе, местонахождение которого он не может раскрыть, г-н Роман и группа добровольцев строят модели ракетных пусковых установок и артиллерийских пушек в натуральную величину, призванных обмануть Россию тратить боеприпасы на уничтожение поддельных целей. Его команда стремится сделать модели максимально реалистичными и дешевыми. Все, что вокруг мастерской, используется: пенопластовые блоки, использованные шины, металлолом, листовые и пластиковые трубы”.

Какие приманки удалось изготовить?

За последний год команда Романа построила более 200 манекенных противотанковых ракетных пусковых установок Stugna и две гаубицы Д-20, которые были развернуты через линии фронта Украины от Орехова на юге, от Донецка и Лимана на Востоке, а также от Харькова и Сумы на севере.

Первая имитационная ракетная пусковая установка заняла два месяца и стоила около 3000-4000 гривен. С тех пор он наладил производственный процесс и производит фейковое оружие в считанные дни, снизив цену всего до 1000 гривен. Роман с гордостью публикует в социальных сетях кадры, отправленные ему украинскими войсками, реплики оружия в действии на фронте. А вот что об этой разработке говорят украинские воины:

«Посмотрите, как россияне наносят удар, дебили, демонстрируя вред, причиненный приманкам шквалом русских снарядов. Двадцать раундов за забастовку; 20 000 долларов за каждую Стугу, сделанную вами, ребята”.

Следующая цель — ПВО

Такие отзывы Романа и его команду заставляют работать еще лучше, главная цель — истощить врага и дать украинским военным больше времени, чтобы дождаться обещанного оружия от Запада. Оккупанты же сейчас охотятся и на ПВО. Поэтому в последние недели Роман получил заказы на разработку более сложных моделей, включая индивидуальный заказ для его самого совершенного проекта — фиктивной ракетной системы Patriot.

В действительности эта система стоит около миллиарда долларов плюс еще 1 миллиард долларов или около того для программного обеспечения и ракет. Роман говорит, что может сделать фальшивую примерно за 10 000 долларов. Надежда состоит в том, что рашисты купятся на фальшивку и выпустят по ней несколько крылатых ракет Искандер стоимостью 3 миллиона долларов.

Россия планирует новое наступление

Тем не менее, недооценивать врага не стоит. Россияне все еще не оставляют надежд пойти наступление на несколько регионов Украины. В Институте изучения войны заявили, что российские войска могут осуществить новое наступление в западные части Донецкой области весной или летом этого года. Специалисты отмечают, что 30 марта войска смогли отразить мощный штурм россиян под Авдеевкой. Там отмечают, что эта атака стала первой такого масштаба с начала российской локальной наступательной операции по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

Нагло атакуют и Сумщину, там диверсионно-разведывательные группы регулярно пытаются проникнуть в город. Очередную попытку решисты предприняли 31 марта, но украинские подразделения пресекли попытку проникновения вражеской ДРГ, всего на фронте произошло 49 боевых столкновений. Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ.

Подготовка к штурмам продолжается

Но не теряет времени и Украина. В Сумской области продолжается активная подготовка к вероятному наступлению россиян, копаются траншеи, блиндажи и создают еще больше огневых и командно-наблюдательных пунктов.

А в Киевской области уже возвели 10 тысяч "зубов дракона". Фортификации предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий. Устанавливаются заградительные рубежи — "зубы дракона", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.

Но сложная ситуация и на Харьковщине, кафиры начинают вести все более жестокую войну именно с гражданскими. Рашисты начали сбрасывать авиационные бомбы по селам и по самому Харькову. Запускают смертоносное оружие целенаправленно по жилым районам города. И к слову, Россия начала масштабировать производство КАБов. Это сокрушительное оружие, которое весит от 370 килограмм и более. Изготавливаются бомбы корпорацией "Тактическое ракетное вооружение".

По данным Центра национального сопротивления, в 2024 году Россия запланировала изготовить тысячу ФАБ-1500, 191 единицу УПАБ-1500 и 600 штук АБСП-3000.

“Достоверность документов подтверждена из других источников. Итак, мы можем констатировать факт увеличения нагрузки на российский ВПК, что свидетельствует о намерении врага продолжать войну и нежелание идти на переговоры”.

Авиабомб станет больше?

Общее количество управляемых авиабомб, которое россияне планируют изготовить в 2024 году, значительно меньше количества неуправляемых авиабомб, которые государство-агрессорка планирует изготовить более 200 тыс. штук. По словам военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, на ноябрь 2023 года у россиян было несколько десятков бомб УПАБ-1500. Однако сколько на самом деле в России управляемых авиабомб, достоверной информации нет. Впрочем, о том, что их станет больше говорить и представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

“Мы мониторим ситуацию об усовершенствовании всех этих ФАБов, ФАБ 250, ФАБ 500, ФАБ-1500, начиная, видимо, где-то с мая 2022 года. Тогда они в день производили 20-25 этих универсальных комплектов для, так называемых, управляемых авиационных бомб. То на сегодняшний день это уже сотни, а то и тысячи, которые производятся на предприятиях Российской Федерации. Очень мощное оружие. Россия понимает это, потому что поразить средства противовоздушной обороны очень сложно, когда самолет оперативно-тактической авиации применяет ее на дальности от 50 до 70 км от линии фронта. Именно это преимущество Россия пытается использовать. Есть цифы, говорящие о том, что планы Российской Федерации очень амбициозны в изготовлении этих бомб в количестве от 20 до 30 тысяч в год. И мы понимаем, как это угрожающе. На сегодняшний день РФ применяет на поле боя ежедневно от 100 до 140 ФАБ разного сорта, это разрушительная бомба, которая по сути полностью уничтожает наши оборонные позиции”.

Команда ТСН.ua призывает украинцев реагировать на воздушные тревоги и направляться к укрытию в случае опасности или хотя бы соблюдать правила двух стен. Это может спасти нам жизнь. Берегите себя. Слава Украине, Слава ВСУ и смерть врагам!

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