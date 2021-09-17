"Мозковий штурм": що таке ідея на мільйон та як її згенерувати

ТСН розпочала новий сезон спецпроєктів із циклу сюжетів про неймовірні можливості людського мозку.
В сучасному світі платять тим, хто творить і генерує щось нове. Дослідники кажуть: для цього не треба мати особливого розуму. А просто - бачити те, чого в буденних речах не бачать інші.
Про те, що робити, щоби вас осяяло - 17 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30 в рамках спецпроєкту "Мозковий штурм".
Якщо мозок шукає якесь рішення, потрібно взяти блокнот і записати ідеї. Перші 5 – одразу викреслити. Вони завжди найбанальніші, твердять експерти.
Прорив думки, миттєва здогадка, просвітлення, осяяння, або популярне сьогодні слово "інсайт".
"Дві частинки в цьому слові є "ін" - всередині та "сайт" - ніби осяяння. Внутрішнє осяяння, спалах. Це, коли усвідомивши нові знання про щось, ми поєднуємо їх з тим досвідом, який є, і знаходимо нові істини для себе", - пояснює нейродослідниця Наталія Кадя.
Успішні компанії давно збагнули: ідеї співробітників яскравіші, якщо навколо невимушена атмосфера.
"Креатив, коли він народжується – це якась нісенітниця. Це якась така ідея, що її можна розтоптати будь-якою критикою. І справжній креатив народжується там, де є довіра", - говорить співзасновник веб-продакшену Євген Кудрявченко.
Роботодавцям на замітку:
- можна відмовитися від будь-чого, але кухня повинна бути
- навмисно – з одним великим столом.
Потрапити на роботу в креативну команду можна тільки через креативну співбесіду. Перевіряючи людину на креатив, роботодавці, приміром, можуть поставити тестові питання:
- якого кольору цифра 72?
- як кити кажуть "YES"
- чи відчула людина, як свистять стіни?
Експерти, по секрету, пояснюють: відповіді неважливі. Важливо не розгубитися.
Так, декілька креативних лайфхаків:
- Ідеальна кількість учасників мозкового штурму до 4 людей.
- Хороші ідеї починаються з 6. Класні – з десятої.
- Якщо міркуєте на самоті – не страждайте на одному місці, йдіть гуляти.
- А ще відкрийте словник і пошукайте синоніми вашого ключового слова. Сто відсотків розширить горизонт.
За словами фахівців, людина генерує думки в кабінеті , а ще в ліжку і в дорозі.
"Я вас трошки засмучу: універсальної формули - роби 1 2 3 і буде тобі інсайт – немає. Якщо вам поставлять рамки і скажуть за 40 хвилин народи геніальну ідею – ви не народите. Коли немає жорстких обмежень, жорсткого дедлайну, немає тиску. І ви в спокійному режимі. Де народжуються геніальні ідеї – в душі і туалеті. Коли ви розслаблені і ні про що не думаєте. А ще співаєте", - пояснює нейродослідниця.
- Те, що всі вчили на фізиці як закон Архімеда, спало на думку ученому у ванній.
- його колезі Ньютону закон впав на голову – яблуком з дерева, коли той дихав повітрям в саду.
- Менделєєву хімічна таблиця наснилася.
- Винахідник Нікола Тесла в момент осяяння милувався заходом сонця, а математик Анрі Пуанкаре вскакував в автобус.
Словом, просвітлення наздоганяє геть не за роботою.
І головне, за словами фахівців – не боятися своїх ідей.
"Коли ви обираєте найбезпечнішу з них (ідей - Ред.) – таку надійну і таку схожу на мільйон інших – ви самі ніби бюджетне авто. В принципі подорожувати можна. Але, повірте, вас обженуть на першому ж повороті ті, хто повірив у те, що здавалося не налазить на голову", - резюмують експерти.
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