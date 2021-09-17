"Мозговой штурм": что такое идея на миллион и как ее сгенерировать

"Мозговой штурм": что такое идея на миллион и как ее сгенерировать

ТСН начала новый сезон спецпроектов из цикла сюжетов о невероятных возможностях человеческого мозга.

В современном мире платят тем, кто творит и создает что-то новое. Исследователи говорят: для этого не надо иметь особого ума. А просто — видеть то, чего в обычных вещах не видят другие.

О том, что делать, чтобы вас осенило — 17 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30 в рамках спецпроекта "Мозговой штурм".

Если мозг ищет какое-то решение, нужно взять блокнот и записать идеи. Первые 5 — сразу вычеркнуть. Они всегда банальные, утверждают эксперты.

Прорыв мысли, мгновенная догадка, просветление, озарение, или популярное сегодня слово "инсайт".

"Две частицы в этом слове есть "ин"- внутри и "сайт"- как озарение. Внутреннее озарение, вспышка. Это, когда осознав новые знания о чем-то, мы объединяем их с тем опытом, который есть, и находим новые истины для себя ", — объясняет нейроисследователь Наталья Кадя.

Успешные компании давно поняли: идеи сотрудников ярче, если вокруг непринужденная атмосфера.

"Креатив, когда он рождается — это какая-то ерунда. Это какая-то идея, которую можно растоптать любой критикой. И настоящий креатив рождается там, где есть доверие", — говорит соучредитель веб-продакшена Евгений Кудрявченко.

Работодателям на заметку:

можно отказаться от чего-либо, но кухня должна быть

намеренно — с одним большим столом.

Попасть на работу в креативную команду можно только через креативное собеседование. Проверяя человека на креатив, работодатели, например, могут поставить тестовые вопросы:

какого цвета цифра 72?

как киты говорят "YES"

или почувствовал ли человек, как свистят стены?

Эксперты, по секрету, объясняют: ответы не важны. Важно не растеряться.

Так, несколько креативных лайфхаков:

Идеальное количество участников мозгового штурма до 4 человек.

Хорошие идеи начинаются с 6. Классные — с десятой.

Если рассуждаете в одиночестве — не страдаете на одном месте, идите гулять.

— не страдаете на одном месте, А еще откройте словарь и поищите синонимы ключевого слова. Сто процентов расширит горизонт.

По словам специалистов, человек генерирует мысли в кабинете, а еще в постели и в дороге.

"Я вас немножко огорчу: универсальной формулы — делай 1, 2, 3 и будет тебе инсайт — нет. Если вам поставят рамки и скажут за 40 минут роди гениальную идею — вы не родите. Когда нет жестких ограничений, жесткого дедлайна, нет давления. И вы в спокойном режиме. Где рождаются гениальные идеи — в душе и туалете. Когда вы расслаблены и ни о чем не думаете. А еще поете", — объясняет нейроисследователь.

"Мозговой штурм" | Идея на миллион - как вызвать озарение

То, что все учили на физике как закон Архимеда, пришло в голову ученому в ванной.

его коллеге Ньютону закон упал на голову — яблоком с дерева, когда тот дышал воздухом в саду.

Менделееву химическая таблица приснилась.

Изобретатель Никола Тесла в момент озарения любовался закатом солнца, а математик Анри Пуанкаре запрыгивал в автобус.

Словом, просветление настигает совсем не за работой.

И главное, по словам специалистов — не бояться своих идей.

"Когда вы выбираете самую безопасную из них (идей — Ред.) — такую надежную и такую похожую на миллион других — вы сами как будто бюджетное авто. В принципе путешествовать можно. Но, поверьте, вас обгонят на первом же повороте те, кто поверил в то, что, казалось, не налазит на голову ", — резюмируют эксперты.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку