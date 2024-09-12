Німеччина посилює контроль на кордонах: що зміниться для українців

Зауважимо, Німеччина входить до Шенгенської зони, учасники якої скасовують контроль на внутрішніх кордонах, але в разі надзвичайних подій цей контроль дозволено на певний час відновлювати.

Німеччина від 16 вересня посилить контроль на своїх кордонах, який триватиме щонайменше пів року. Слід бути готовим до додаткових перевірок документів, зокрема, і тих, що засвідчують надання тимчасового захисту.

Що відомо про посилення контролю на кордонах Німеччини і що це означає для українців – читайте на ТСН.ua.

У вересні Німеччина запроваджує тимчасовий посилений контроль на всіх своїх сухопутних кордонах. Це пов'язано зі спробами скоротити потік нелегальних мігрантів та посилити боротьбу з транскордонною злочинністю. Відповідні заходи діятимуть протягом пів року та охоплять усі дев'ять сусідніх країн.

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Зауважимо, що в середині жовтня 2023 року в Німеччині був запроваджений вибірковий контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією. На кордоні з Австрією прикордонний контроль діє від вересня 2015 року. А тепер перевірки будуть запроваджені на кордонах з Францією, Бельгією, Данією, Люксембургом та Нідерландами.

Причиною таких дій стало збільшення кількості незаконних в'їздів та підроблених документів, виявлених на кордонах.

Очікується, що посилення контролю на кордонах покращить безпеку всередині країни, особливо після кількох інцидентів, пов'язаних із терористичними атаками та екстремістською діяльністю.

Також Німеччина чекає на запровадження нової загальноєвропейської системи надання притулку, яка має забезпечити надійнішу охорону зовнішніх кордонів ЄС.

Зауважимо, що Німеччина входить до Шенгенської зони, учасники якої скасовують прикордонний контроль на внутрішніх кордонах. Однак у разі надзвичайних подій цей контроль дозволено на певний час відновлювати.

Що зміниться для українців

Нововведення можуть означати для мандрівників триваліші перевірки на кордонах та можливі затримки, особливо у святкові періоди, як-от Різдво.

Мандрівників попередили, що треба мати з собою документ, що посвідчує особу (ID-картку, паспорт). Ця норма стосується всіх транскордонних подорожей.

В МВС Німеччини зауважили, що обсяг, інтенсивність, місце розташування та тривалість прикордонного контролю залежать серед іншого від ситуації та умов місцевої транспортної інфраструктури. Вони можуть відрізнятися та змінюватися.

"Федеральна поліція в координації з партнерськими органами влади в країні та за кордоном докладатиме зусиль, щоб заходи контролю якомога менше впливали на повсякденне життя пасажирів, торгівлю та подорожі", – пообіцяли у відомстві.

Зауважимо, що Німеччина прийняла близько мільйона біженців під час міграційної кризи 2015-2016 років, здебільшого – із зруйнованої війною Сирії. Але йдеться також про мігрантів з інших близькосхідних країн, які тікають від економічних негараздів на батьківщині.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року Німеччина також надала притулок 1,2 млн українців – найбільше з усіх європейських країн. Однак, як і в інших країнах ЄС, в Німеччині українці мають тимчасовий захист. Це не статус біженця чи шукача притулку, але він дає право на роботу.

Після відновлення прикордонного контролю в Німеччині статус українців там не зміниться. Громадяни надалі зможуть перебувати в цій країні до 90 днів без візи, або ж просити про тимчасовий захист.

Однак слід бути готовим до додаткових перевірок документів, зокрема, і тих, що засвідчують надання тимчасового захисту. Також можливі затримки, особливо на пропускних пунктах на автодорогах.

До слова, від листопада ЄС запроваджує нову автоматизовану систему реєстрації в'їзду й виїзду (EES) на зовнішніх кордонах Шенгенської зони, яка має посилити безпеку на кордонах.

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