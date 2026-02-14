ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
67
3 хв

Один із найкращих біоінженерів України вже два роки воює на фронті: історія захисника

Позивний «Хірург»: історія бойового медика Романа, який у перервах між евакуаціями на Сумщині планує надскладні реконструктивні операції для поранених військових.

Фото автора: Ірина Маркевич Ірина Маркевич
Роман - один із кращих біоінженерів України

Роман - один із кращих біоінженерів України / © ТСН

Роман, він же «Хірург», — один із найкращих біоінженерів України. Два роки тому його мобілізували, і тепер він працює медиком на евакуації у прифронтових селах Сумщини. Проте навіть у сільській хаті чи в бліндажі на кордоні з РФ Роман не полишає справу свого життя: він моделює реконструктивні операції обличчя, які вражають світил медицини США та Канади.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Робота в окопах

У перервах між обстрілами Роман заварює міцну каву і сідає за ноутбук. Серед сільського колориту та армійського побуту він планує операції світового рівня. До мобілізації за його проєктами було зроблено сотні реконструкцій обличчя військовим, і війна цього не зупинила.

Роман («Хірург»), біоінженер та бойовий медик: «Якщо я можу допомогти, я повинен це робити. У бліндажі іноді навіть комфортніше працювати — там інтернет і світло завжди є. Лептоп — це найцінніше, що в мене є, мабуть, окрім самого життя».

Роман отримує 3D-скани пацієнтів і створює цифрові моделі: вирішує, де закрити травму імплантом, а де пересадити власну кістку пацієнта (наприклад, фрагмент черепа або гомілки).

Викрійка для кісток: як працює біоінженерія

Робота Романа — це ювелірна точність. Коли модель готова, він відправляє її в лабораторію 3D-друку. Хірург у тилу отримує не просто імплант, а надрукований череп пацієнта та спеціальні «шаблони».

Данило Приходько, керівник лабораторії біоінженерії: «Він один із найкращих фахівців в Україні. Та користь, яку він приносить як біоінженер для допомоги пораненим хлопцям, — неоціненна і безальтернативна».

Завдяки цим шаблонам лікарі знають хід операції ще до її початку. Професор Юрій Чепурний називає ці моделі «викрійками»: вони дозволяють ідеально точно вирізати трансплантат і встановити його пацієнту.

Історія Вадима: щелепа з власної ноги

Поки Роман готується до чергового виїзду на Сумщині, у Києві готують до операції Вадима — військового, якому уламок 120-ї міни розтрощив щелепу.

Вадим, поранений військовий: «Людина сидить в окопі, там „двіжуха“, а він для нас такі речі великі робить. Це не просто повага — він красень, молодець!»

Для Вадима Роман змоделював нову нижню щелепу з його власної гомілкової кістки. Тепер у роті чоловіка — частка його ноги, яка ідеально прижилася завдяки точності Романа.

Консультації з передової

Світові світила пластичної хірургії з Америки та Канади, які раніше працювали з Романом у місіях, не можуть повірити, що він продовжує роботу в таких умовах. Професори телефонують йому за консультаціями, а він, за можливості, бере волонтерські кейси.

Українські хірурги кажуть: такої кількості мінно-вибухових травм немає ніде у світі, тому кожен такий спеціаліст, як Роман, — на вагу золота.

Про те, що чергова операція за його кресленнями пройшла успішно, біоінженер дізнається вже на позиціях — десь на самому кордоні, де він продовжує тримати фронт і рятувати життя одночасно.

