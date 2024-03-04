Посівна без трактористів: як брак робочих рук вдарить по врожаю

Багато сільгоспвиробників цього року можуть навіть і не увійти в посівну. Аграріям бракує коштів на початок весняно-польових робіт, а що головне — робочої сили.

Людський ресурс - одна з головних проблем посівної цього року. Та в міністерстві запевняють, що поля будуть засіяні, але переважній більшості — олійними культурами.

Який матимемо врожай, і чи вдасться аграріям цей сезон розпочати, у сюжеті ТСН розповіла Маріам Оганнисян.

В одному з сіл, що на Дніпропетровщині, практично не залишилося чоловіків — служать в збройних силах України. Та роботи в селі не поменшало. Бракуватиме цьогоріч людей і на полях.

Заступник аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький

"Людський фактор — це один з ключових викликів, однозначно існує дефіцит робочої сили. Станом на сьогодні, на щастя, це не призвело до зупинки діяльності. Існуючі програми бронювання дозволяють цей мінімум зберегти", - розповідає заступник аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Мінімум, який працюватиме в секторі сільського господарства, сягає 500 тисяч найманих працівників. Особливо не вистачає механізаторів, трактористів. Таких до ЗСУ мобілізують в першу чергу.

Голова конгресу фермерів Дніпропетровської області Анатолій Гайворонський

"Це дуже дорогі трактора, імпортні. Щоб підготовить спеціаліста, не один рік потребується. Це не те, що раніше Т74 працював — два ричаги і поїхав. Зараз механізатор — це на рівні, йому нада вища освіта", - каже голова конгресу фермерів Дніпропетровської області Анатолій Гайворонський.

Віталій Савченко

Віталію Савченко було 17 років, коли він вперше сів за кермо трактора. Опанував ще комбайн та фуру. До війни допомагав обробляти землю дядькові. Коли того мобілізували справу сім'ї продовжив він. Нині ж засіває ще й землю іншого фермера. Він також пішов до війська.

Рік для аграріїв буде дуже важкий, каже Віталій. Катастрофічно бракує коштів на посівну. Тож, добрив в землю не вноситиме: "Без добрив знизиться врожайність культур мінімум на півтори-дві тони".

Цьогорічна посівна — виклик для усіх українських фермерів. Багато хто несе збитки, має чималі кредитні борги.

"Велика частина фермерів, можливо й не ввійдуть у посівну. Тому що практично нізащо це робить", - каже аграрій.

Соя, соняшник та ріпак цьогоріч переважатимуть в посівній. Зменшаться поля під кукурудзу, бо дорога логістика. А от площі під пшеницю залишаться ті ж. Загалом планують засівати 20 мільйонів гектарів землі.

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Нагадаємо, в Україні фермери почали підготовку до посівної та відверто заявляють про проблеми. Особливо це стосується прифронтових регіонів і тих областей, які межують з Росією. Серед усього - брак людей, низька ціна на зерно та постійні обстріли, тож на трактори планують саджати й жінок.

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