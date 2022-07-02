Потрібен "план Маршалла": Бренсон пояснив, звідки брати гроші на відбудову України

Підприємець вважає, що поки ця війна все ще триває, гроші можуть бути вилучені з Росії і повернуті в Україну.

Потрібен "план Маршалла" для України. Коли війна закінчиться або навіть поки війна ще триває.

Про це заявив Річард Бренсон, англійський підприємець, засновник корпорації Virgin Group в ефірі телемарафону "Єдині новини", відповідаючи на запитання, звідки брати гроші на відбудову України.

"Населення всього світу повинно буде допомагати Україні. Одна з ідей, яку ми досліджуємо, це певна, незначна зміна режиму в нафтовому та газовому ембарго Росії. Можна потенційно дозволити деякі види постачання, але ввести високий рівень українських податків на будь-які товари, куплені в Росії, які підуть на відбудову України. У всякому разі, це була ідея, про яку зі мною говорив колишній російський дисидент. Це просто питання, що ми досліджуємо. Але в будь-якому випадку буде потрібна глобальна підтримка відбудови України. Так само, як був "план Маршалла" для Європи наприкінці Другої світової війни", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, як змусити росіян заплатити, Бренсон зауважив, що Путін не визнає цього, поки не буде переможений.

"Але я думаю, що поки ця війна все ще триває, гроші можуть бути вилучені з Росії і повернуті в Україну. Саме це ми збираємося досліджувати і ми побачимо, чи досягнемо успіху в цьому", - резюмував підприємець.

Нагадаємо, раніше Бренсон заявив, що необхідно переглянути санкції проти Росії і перевірити, чи є кращий шлях. Наразі сталося те, що санкції призвели до подвоєння цін на нафту. І тому Росія насправді фінансово втрачає небагато, якщо не виграє, в результаті нинішньої санкційної політики.

Річард Бренсон написав емоційного листа на підтримку України | Новини світу

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