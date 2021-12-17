Проблеми під час опалювального сезону: в Україні створили координаційний енергетичний штаб

Проблеми під час опалювального сезону: в Україні створили координаційний енергетичний штаб

Очільник "Нафтогазу" запевняє, що в Україні не буде проблем із опалювальним сезоном.

В Україні запрацював координаційний енергетичний штаб, який займатиметься проблемами проходження опалювального сезону.

Також читайте Тарифи на опалення від 1 січня: наскільки можуть зрости та чому

Про це 17 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Про створення штабу щойно повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Служба безпеки України попередила уряд, що дефіцит вугілля на українських ТЕС може стати загрозою енергетичній безпеці держави

Брак вугілля може призвести не лише до проблеми з опаленням, а й неконтрольованого росту тарифів.

Запрацював координаційний енергетичний штаб – чим він опікуватимться | Новини України

Спецслужбовці твердили, що на жодній тепло-електростанції в Україні, не дотримано навіть мінімальних вимог щодо запасів вугілля. Цю інформацію підтвердив і Голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко. Але заспокоїв, це не означає, що на нас чекає енергетична криза. Бо щодо запасів газу, на якому теж працюють теплові станції, достатні. Заспокоював сьогодні українців, що ситуація під контролем, і прем'єр.

Як повідомили в Кабміні,17 грудня уже відбулось засідання штабу, на якому були присутні члену уряду, Офісу президента, керівництво Міністерства енергетики, Міністерства інфраструктури, "Укренерго" та "Нафтогазу".

"Ведеться робота, яка стосується поставок вугілля на склади окремих ТЕЦ і ТЕС. З боку Міненерго й Кабінету міністрів були підготовлені спеціальні допоміжні послуги для Луганської ТЕС, двох ТЕЦ та ще однієї теплоелектростанції. Для них розроблена низка заходів і додаткова послуга для роботи на газі", - сказав Денис Шмигаль.

Шмигаль додав, що НКРЕКП має ухвалити рішення про запровадження додаткової послуги, щоб ціна використання газу для Луганської ТЕС була справедливою, оскільки немає фізичних можливостей постачати вугілля на цю станцію.

Прем'єр-міністр додав, що сьогодні Україна має законтрактовані поставки вугілля: власний видобуток та імпорт, які складають понад 2 млн тонн на місяць. При цьому спалювання вугілля щомісячно складатиме від 1,7 до 1,9 млн тонн.

Нагадаємо:

Напередодні в ЗМІ з'явилась інформація про те, що на українських ТЕЦ та ТЕС нині критичні запаси вугілля. Його вп'ятеро менше, ніж передбачено планом. А тому через це можлива зупинка теплогенеруючих підприємств, що може призвести до проблем в опаленні житлового сектора .

. Очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко запевнив, що, не дивлячись на постійні прогнози катастрофи, в Україні зараз все працює.

Читайте також: