Путін марить перемогою в Україні: експерт назвав головні завдання диктатора

Президент РФ Володимир Путін ненавидить Україну та хоче її знищити, проте власна безпека для нього більше значить.

Російський політолог Андрій Піонтковський розповів, чи перебуває зараз Путін у відчутті, що він виграє цю війну? Про це експерт сказав ексклюзивно для ТСН.ua.

"Думаю, що, хоч він і безумна людина по відношенню до Заходу та України, ненавидить її, хоче знищити Україну, але є одне питання, яке для нього навіть більш важливе, ніж знищення України. У цьому питанні він раціональний. Найважливіше для нього питання — це його власна безпека, його дупа, його власне виживання", — каже політолог.

За словами Піонтковського, Путін зрозумів, що знищення української держави, захоплення Києва, проголошення нового маріонеткового уряду — вже ніколи не буде. Тому зараз основне завдання диктатора — якось продати населенню РФ уявну перемогу.

"Він розуміє, що йдуть серйозні поставки сучасного озброєння до України, які міняють співвідношення сил. Це особливо відчули в Москві. На російських пропагандистських каналах просто паніка через успіхи України. Останні два дні особливо. Ці HIMARS методично розстрілюють склади озброєнь і штаби", — зазначає політолог.

Експерт певен, що максимальне завдання Путіна — захопити ще якийсь шматочок території України. Наразі диктатор націлився на Слов’янськ.

"Щоб після цього, використавши всю свою західну агентуру, знову нав’язати Україні таку капітулянтську домовленість, яку вже привозили до Києва 16 червня Макрон, Драгі та Шольц, і яка було відкинута. От це максимум його домагань. І він це розуміє. Ну, і ще, щоби схилити українське керівництво до підписання цієї вигідної для Росії домовленості, він просто посилює терор проти мирного населення України з розрахунку, що українці самі змусять свій уряд підписати таку угоду, щоб врятувати їх від бомбардувань, розстрілів та знищення живих кварталів та інфраструктури. Ось так він десь бачить зараз хід війни", — підсумував Андрій Піонтковський.

Раніше Піонтковський анонсував шокувальне прозріння серед росіян і заявив, що у "Путіна настануть дуже важкі часи".

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