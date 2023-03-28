Путін вже продав Росію: Китай розпочинає тиху анексію РФ

Після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви російський диктатор Путін заявив, що між РФ та Китаєм немає ніякого військового союзу.

Чи можна говорити про те, що помилялися ті, хто писали, що тепер Путін у цілковитій васальній залежності від Сі Цзіньпіна, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua Надзвичайний та Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський.

На думку дипломата, зараз відбувається "тиха анексія" Китаєм Росії.

"Про ядерну тріаду точно говорити не варто. Я думаю, можна стверджувати, що відбувається фактична тиха, але анексія Китаєм Росії. Мені здалося абсолютно безпрецедентним, коли очільник КНР сказав, що вірить, що наступного року народ Росії підтримає Путіна. Якщо це прозвучало, то це, скоріш за все, була погоджена певним чином заява, яка виглядали дико. Коли Путін обирався перший раз, то відповідний ендорсмент Єльцин виклянчив у Клінтона. Таке враження, що Сі Цзіньпін прочитав запис тої телефонної розмови і теж такий ендорсмент дав", – зазначає Корсунський.

Посол нагадав, що 14% зовнішньої торгівлі Росії вже здійснюється в юанях. А в Центральному банку РФ банкірів навіть вчать китайській мові.

Особливості китайської економіки

"Тепер вони збільшують до неймовірних розмірів свій фонд благоустрою юанями, намагаються перейти в торгівлі з країнами Африки і Азії на юані, вони запропонували Індії вести торгівлю в юанях, на що Індія обурилася і різко відповіла. Вони намагалися отримати у Китаю дозвіл на закупівлю доларів за юань — не вийшло. В банках Росії відкривають депозити в юанях. Ця глобальна фрагментація стосується, в першу чергу, фінансових ринків. Тобто сьогодні Китай хоче, щоб світ відмовився від долара. Але насправді всього 3% світових транзакцій здійснюється в юанях. Хоча відсоток дійсно зростає. Все одно у Китаю півтора трильйона торгівлі з доларово-євровою зоною. Навіть якщо уявити, що Китай зробить якусь юаньову зону, то здійснювати торгівлю зі Сполученими Штатами та ЄС все одно треба через інтерчейндж. Курс долара по відношенню до інших валют — ринковий. Але в Китаї курс юаню встановлюється комуністичною партією. Тому говорити про ринковий курс неможливо. Китай завжди думає тільки про себе, так влаштована ця країна", — пояснив дипломат.

Що думають російські еліти

За його інформацією, еліта Росії надзвичайно стурбована таким зближенням Москви і Пекіна. Тому що країна номер один у світі за кількістю мільярдерів — Китай.

"Кількість їхня зросла різко за два роки ковіду. Вони з’їдять на сніданок всіх російських мільярдерів, які втратили величезні ресурси. Відбувається те, що було очевидно. Цей російський колос на двох глиняних ногах, який стояв між Європою і Азією, будучи за своєю суттю азійською країною, тепер стоїть на одній нозі і цю ногу пиляє Китай. Він її підіб’є тоді, коли йому це буде потрібно", — каже Корсунський.

Що робитиме Китай далі

Посол вважає, що зараз Китай не зацікавлений в тому, щоб Путін втратив владу.

"Про мир будуть говорити 25 років, меседж російському народу — Китай з вами. Це все їм вигідно. Вони отримують газ по 290 доларів, хоча до того Путін продавав в Європу по 1000 доларів. Зараз Китай в очевидному виграші. Інша справа — це не є стійкою ситуацією. Якщо вони це розуміють, то це для них добре, якщо ні — всім погано. Тому що так вони тільки збільшують зусилля і єдність Заходу і збільшують страждання українського народу. Нічого хорошого з цього для них не вийде. Також продовжується контрольована деградація Росії — вона стрімко перетворюється на молодшого брата, який має серйозні проблеми зі своїми інтелектуальними здібностями. Вона відмовилася від сучасної цивілізації і повернулася в далеке минуле під комуністичну ідеологію", — підсумував посол України в Японії.