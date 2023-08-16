Росіяни роблять чергову помилку: військовий експерт про неочікуваний удар ЗСУ

Сили оборони України взяли Урожайне в Донецькій області. Це відкриває нам шлях до звільнення Старомлинівки – опорного пункту росіян на їхній другій лінії оборони. Проте, чи буде це головним напрямком нашого удару?

У середу, 16 серпня, в Міноборони України повідомили, що наші Сили оборони взяли село Урожайне в Донецькій області. Багато військових експертів наголошували, що після звільнення ЗСУ Старомайорського, яке зовсім поруч, оборона ворога може дуже скоро посипатися, бо це відкриває шлях до Токмака, Бердянська та Мелітополя.

Проте насправді задум українського командування може бути абсолютно іншим. Бо демонстрація просування й натиску на одному напрямку може означати необхідність стягування противником саме на цей напрямок все більшої кількості резервів. І це дійсно відбувається, росіяни стягують резерви навіть із Лівобережжя Херсонської області. Але потім українське командування може вдарити там, де російське не очікує, але росіяни вже зменшили перебування своїх військ, реагуючи на українські дії на конкретному напрямку.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

За словами експерта, зараз якраз українське командування диктує й формує поле бою, театр воєнних дій, щоб реалізувати свої завдання. Наприклад, коли ми говоримо про Лівобережжя Херсонської області, й багато хто каже, що вже зараз там будуть плацдарми, почнуться наступальні операції, - це не зовсім так. Зараз там дійсно здійснюються рейдові операції: розвідка, операції, які руйнують лінії оборони противника в тому районі.

"Проте, поки там немає готовності до проведення великої операції. Вона буде, коли виникнуть умови на інших напрямках. Коли ми говоримо про Урожайне, Роботине, у мене враження, що українське командування готує удари в інших місцях. Хоча, навіть ці два напрямки між собою конкурують для противника, бо йому треба визначатися, де створювати резерви, куди їх направляти. Й не забувати при цьому, що є ще Бахмутський напрямок, де противник власноруч створив міфологію цього місця, й тепер він не може відступити. А це означає, що ми можемо легко формувати умови, коли противник кидатиме туди нові резерви, а українська армія їх там знищуватиме", - каже Михайло Самусь.

Те ж саме, за його словами, й на Куп’янському напрямку, - російська пропаганда вже створила там свою міфологію. Вони вже, за їхньою інформацією, майже "взяли" Куп’янськ. Тому українська армія може створювати умови, коли російська армія й командування будуть вимушені кидати туди нові й нові резерви.

"Тому росіянам треба багато резервів. А от із цим у них проблеми. Якщо дивитися на загальну обстановку на фронті, українському командуванню вдається тримати єдиний замисел. І в ньому, що найцікавіше, - не зрозуміло, де ж буде основний удар. Особливо на південному напрямку. Зрозуміло, що Куп’янський і Бахмутський напрямки використовуються українськими силами для відтягування російських резервів. Хоча росіяни навпаки намагалися там досягти цього ж ефекту. Тобто, вони вважали, що, коли вони прорвуть нашу оборону в напрямку Куп’янська, то українські сили будуть вимушені з Бахмутського напрямку й навіть Півдня стягувати резерви", - вважає експерт.

Ситуація на Куп’янському напрямку, за словами Михайла Самуся, стабілізувалася, але росіяни там сконцентрували дійсно великі сили.

"І, повторюся, російська пропаганда створила певну міфологію, й потім цій міфологію треба слідувати російським військам. Насправді, після цього наступу (минулого тижня – ред.), який не вдався, їм треба було зупинитися й зробити висновки на стратегічному рівні. Тобто, подивитися, а де все ж таки краще використати резерви. Чи, можливо, ці резерви треба відправити в Херсонську область, а, можливо, на Мелітопольський напрямок. Між тим, вони вимушені вкидати нові резерви, щоб прорвати оборону на Куп’янському напрямку, й це звісно створює велике напруження на фронті, там дуже важкі бої. Не можна сказати, що українські війська там знаходяться в комфортних умовах. Звісно, це дуже важка й кривава робота українських воїнів. Це героїзм, такий самий, як і на інших напрямках. Зараз там дуже важко", - пояснює Михайло Самусь.

Проте, на думку експерта, виходячи саме зі стратегічної ситуації, росіяни роблять чергову помилку: вони зараз слідують власноруч створеній пропаганді, й тепер вимушені, так само, як і колись на Бахмутському напрямку, просто вкидати резерви, спалюючи їх там. Але в результаті це дає перевагу українській армії в тому, що відтягуються величезні сили. І в цей момент українські сили можуть сконцентруватися на просуванні якраз на південному напрямку, створюючи умови на величезному фронті, - це від Запорізької до Херсонської області, розвиваючи свій успіх.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Війна триватиме 15 років? Не все так лінійно, Україна має унікальну зброю | Михайло Самусь