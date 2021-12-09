У Донецькій області викрили дві групи медиків, які підробляли COVID-сертифікати

Сертифікати видавали без проведення щеплення.
У Донецькій області поліцейські викрили дві групи медиків, які вносили фейкову інформацію про щеплення від ковіду до електронної системи.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 9 грудня.
Одна група працювала в Маріуполі. До неї входили троє медиків та 34-річний місцевий житель. Саме він і шукав клієнтів. За внесену у базу однієї дози щеплення правили від трьохсот до шестисот гривень.
Над викриттям шахраїв копи працювали 4 місяці. За цей час вони 5 разів купували в медиків фальшиві документи.
Друга шахрайська група перебувала в селищі Нікольське. Там фальшивими сертифікатами торгували дві медпрацівниці. Їхні довідки коштували від пів тисячі до двох тисяч гривень.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області оголосили вирок жителю Кривого Рогу. Він проведе 25 місяців за ґратами за підробку сертифікатів про вакцинацію.
Читайте також:
- Аби не допустити нового спалаху: у МОЗ пояснили, чому посилили правила карантину
- У МОЗ розповіли, чи є в Україні потужності для виявлення нового штаму коронавірусу "Омікрон"
- Від завтра в Україні буде розширено перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою