У Донецькій області викрили дві групи медиків, які підробляли COVID-сертифікати

У Донецькій області викрили дві групи медиків, які підробляли COVID-сертифікати

Сертифікати видавали без проведення щеплення.

У Донецькій області поліцейські викрили дві групи медиків, які вносили фейкову інформацію про щеплення від ковіду до електронної системи.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 9 грудня.

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Одна група працювала в Маріуполі. До неї входили троє медиків та 34-річний місцевий житель. Саме він і шукав клієнтів. За внесену у базу однієї дози щеплення правили від трьохсот до шестисот гривень.

Над викриттям шахраїв копи працювали 4 місяці. За цей час вони 5 разів купували в медиків фальшиві документи.

Друга шахрайська група перебувала в селищі Нікольське. Там фальшивими сертифікатами торгували дві медпрацівниці. Їхні довідки коштували від пів тисячі до двох тисяч гривень.

Поліцейські викрили дві групи медиків, які створювали фейкові COVID-сертифікати

Нагадаємо, у Дніпропетровській області оголосили вирок жителю Кривого Рогу. Він проведе 25 місяців за ґратами за підробку сертифікатів про вакцинацію.

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