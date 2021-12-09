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У Донецькій області викрили дві групи медиків, які підробляли COVID-сертифікати

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У Донецькій області викрили дві групи медиків, які підробляли COVID-сертифікати

фото / Управління СБ України в Чернівецькій області

Сертифікати видавали без проведення щеплення.

У Донецькій області поліцейські викрили дві групи медиків, які вносили фейкову інформацію про щеплення від ковіду до електронної системи.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 9 грудня.

Одна група працювала в Маріуполі. До неї входили троє медиків та 34-річний місцевий житель. Саме він і шукав клієнтів. За внесену у базу однієї  дози щеплення правили від трьохсот до шестисот гривень. 

Над викриттям шахраїв копи працювали 4 місяці. За цей час вони 5 разів купували в медиків фальшиві документи. 

Друга шахрайська група перебувала в селищі Нікольське. Там фальшивими сертифікатами торгували дві медпрацівниці. Їхні довідки коштували від пів тисячі до двох тисяч гривень.

Поліцейські викрили дві групи медиків, які створювали фейкові COVID-сертифікати

Поліцейські викрили дві групи медиків, які створювали фейкові COVID-сертифікати

Нагадаємо, у Дніпропетровській області оголосили вирок жителю Кривого Рогу. Він проведе 25 місяців за ґратами за підробку сертифікатів про вакцинацію.

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