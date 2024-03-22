У Росії публічно відмовилися від “СВО”: про що заявили натомість

Все таки війна, а не просто “СВО”? Речник Кремля Дмитро Пєсков поговорився і вперше з моменту повномасштабного вторгнення назвав, що саме Росія влаштувала в Україні. І ці слова суперечать брехні Путіна, яку він торочив увесь час.

Які справжні цілі має РФ, який наступ готує Путін, як вплине на війну зміна риторики Кремля та чи відреагують на це на Заході? Про все це розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

У Кремлі змінили риторику?

У Кремлі більше не називатимуть війну “СВО”? Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вперше від початку повномасштабного вторгнення проговорився і назвав речі своїми іменами. Попри те, що в Росії штрафують та кидають до в’язниці всіх, хто називає війну війною, а не так званою СВО, Пєсков схоже не стримався. У речника Путіна стався неочікуваний приступ “правди”, за яку йому ще й довелося виправдовуватись:

“Ми перебуваємо в стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний”.

Про що брехав Пєсков?

Не знаємо, у чому він там так сильно переконаний, бо реальні переконання чи ідеали у московських покидьків вже точно відсутні. Але після цих слів до Пєскова навіть виникли питання у російських ЗМІ. Тож йому швиденько довелося випрадовуватись:

“По суті, після того, як колективний Захід вступив, це перетворилося на війну для нас. Це не пов'язано з якимись юридичними змінами. Це СВО де-юре, але де-факто для нас це перетворилося на війну після того, як колективний Захід дедалі більше і більше безпосередньо підвищує рівень своєї залученості в конфлікт”.

А ось це вже інша справа, впізнаємо риторику справжнього рашиста. У всьому нібито винен “проклятий” Захід.

Путінський “новояз”

Утім, варто все ж згадати, що російські чиновники і Путін зокрема, всіма можливими способами уникають слова війна і взагалі не використовують його, якщо мова йде про тиранію на Росії. Для цього у них є брехлива заготовочка — так звана “СВО”. Але коли Путіну треба виправдати власну агресію, він одразу каже, що не Росія розпочала війну, а Захід та Україна.

За два роки від початку вторгнення Путін що тільки не називав оголошенням війни Росії: і санкції Заходу, і якісь уявні ядерні амбіції України та, що не менш безглуздо, вторгнення “України на Донбас”. Тож відверто брехати йому не вперше і робитиме він це ще багато-багато разів і все для того, щоб виправдати свої криваві злочини. На щастя, в Гаазі працюють судді-професіонали і на такі дешеві трюки не ведуться. Там на нього вже давно зачекались!



Але повернемось до того, що сказав Пєсков 22 березня. За його словами, Росія вимушена вести війну з Україною, бо та провокує. Чим, спитаєте ви? А тим, що хоче повернути свої законні території, включно з Кримом:

“Росія не може допустити існування на своїх кордонах держави, у якої задокументовано намір використовувати будь-які методи, щоб відібрати в неї Крим, не кажучи вже про території нових регіонів”.

Справжнє обличчя РФ

Цим самим Пєсков вкотре підтвердив, чого насправді хоче Росія в Україні, а саме знищити. Вони не заспокояться ніколи, поки не зломлять українців. За словами командувача Сухопутних військ України Олександра Павлюка, рашисти вже готують новий наступ і стягують все більше гарматного м’яса. Незабаром вони можуть кинути у бій чергові 100 тисяч мобіків.

Загроза для Європи

Якщо Україна зазнає поразки, війна перекинеться далі на Європу. Це попередження уже не раз лунало від різних лідерів світу, в тому числі і від президента Зеленського. На сьогодні Україна — це форпост демократії та свободи Європи. За Україною цивілізований світ, а навпроти — орда, диктатура та безправ’я. Тільки-но оклигавши від війни в Україні, Путін попре далі на Захід — вторгнеться в країни Балтії, щоб випробувати 5-ту статтю НАТО, чи спрацює вона? Тож, відповідь на питання “чому потрібно допомагати Україні” очевида. Але чи знають про це в Європі?



22 березня в інтерв’ю “Армія Інформ” голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, який з делегацією вперше прибув до України, заявив, що НАТО готове до війни з РФ. Також Бауер похвалив українську ППО за її роботу 21 березня, коли 31 ракета була збита над Києвом та областю. Запевнив Роб Бауер і в тому, що Україна стане членом НАТО, утім тільки після закінчення війни. А ось цей фрагмент відео з зустрічі воєначальника НАТО з президентом Зеленським розділив Мережу. На ньому Зеленський, хоч і з гумором, але поставив запитання, яке непокоїть кожного українця.

Лише запрошення України до членства в НАТО дасть Європі та світу реальні шанси відновити безпеку, яка сьогодні під загрозою через агресивну політику Росії. Таку позицію України нещодавно висловив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він також додав, що будь-які розмови про ще більшу “ескалацію” дивують українців, бо вони вже два роки живуть у стані повномасштабної кривавої війни. Ескалювати вже нікуди.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ ПУБЛІЧНО ВІДМОВИЛАСЬ ВІД “СВО” І ОГОЛОСИЛА ВІЙНУ!

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