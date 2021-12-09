В РНБО назвали простий "рецепт" припинення війни на Сході

Гібридна війна триває вже 8 років.

В Раді національної безпеки і оборони України ввважають, що "рецепт" припинення війни на Сході України дуже простий. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що війна закінчиться тоді, коли Росія забере "своїх найманців і піде до себе додому".

Про це він заявив у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Чи треба закінчувати війну на нашій території? Звичайно треба. Я неодноразово казав, що рецепт зупинення війни доволі простий - РФ забирає своїх найманців, забирає свої війська і йде до себе додому. Віддає нашу територію під наш контроль", - зазначив Данілов.

Варто зазначати, що гібридна війна на Сході триває вже 8 рік. Як повідомлялося раніше:

українська розвідка заявила, що Кремль готується напасти на Україну на початку 2022-го року .

. міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія стягнула понад 94 тисячі військових до кордонів України та окупованих територій .

. про підготовку нового вторгнення повідомляють і міжнародні партнери та іноземні ЗМІ. Німецька газета Bild опублікувала три фази можливої війни України з Росією і мапу ймовірного нападу РФ.

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