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В РНБО назвали простий "рецепт" припинення війни на Сході

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В РНБО назвали простий "рецепт" припинення війни на Сході

ТСН.ua

Гібридна війна триває вже 8 років.

В Раді національної безпеки і оборони України ввважають, що "рецепт" припинення війни на Сході України дуже простий. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що війна закінчиться тоді, коли Росія забере "своїх найманців і піде до себе додому".

Про це він заявив у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу"   на 1+1.

"Чи треба закінчувати війну на нашій території? Звичайно треба. Я неодноразово казав, що рецепт зупинення війни доволі простий - РФ забирає своїх найманців, забирає свої війська і йде до себе додому. Віддає нашу територію під наш контроль", - зазначив Данілов. 

Варто зазначати, що гібридна війна на Сході триває вже 8 рік.  Як повідомлялося раніше:

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