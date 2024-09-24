В Україні “зупинили” мобілізацію деяких чоловіків: що відомо

Народний депутат Олексій Гончаренко 23 вересня повідомив, що в Україні зупинили мобілізацію військовозобов’язаних чоловіків віком від 50 до 60 років, а також обмежено придатних від 18 до 25 років.

За словами нардепа, відтепер призов цих категорій громадян можливий лише за письмовою згодою або за індивідуальним мобілізаційним розпорядженням. Відповідну директиву Командування Сухопутних військ надіслало до всіх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, написав Гончаренко.

"Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генштабом. З вказування всіх даних. Яку треба цьому чоловіку предʼявити. Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється", — стверджує нардеп.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає в відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування.

Від пана Гончаренка відомо, що цей документ вже надісланий до всіх ТЦК та СП на виконання і начебто стосується заборони мобілізації чоловіків від 18-25 років без їхньої згоди та мобілізації чоловіків від 50-60 років тільки за індивідуальним мобілізаційним розпорядженням.

Втім, за словами адвокатка, надати оцінку змісту цієї директиви неможливо.

“Проте слід зауважити, що жодна директива не має сили закону, а лише рекомендаційний характер, оскільки жодна директива не може бути вище норми закону. А органи військового управління не є законодавчим органом та не має повноваження своїми рішеннями звужувати чи розширювати дію норм законодавства”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Тому, аби ці обмеження дійсно були реалізовані на практиці, Верховна Рада має прийняти відповідні зміни до профільного законодавства, зокрема до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”.

Нагадаємо, що в Україні не мобілізують чоловіків молодше 25 років, які не мають військового досвіду і мають статус "призовників". Проте з "обмежено придатними", які молодші за 25 років, вийшла колізія.

Чоловіки до 25 років, які не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували. В іншому разі чоловіки до 25 років, які служили строкову або мали військову кафедру, або перебувають на військовому обліку як військовозобов'язані, а не призовники, також підлягали мобілізації.

Також статус військовозобов'язаного мають особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Отже щодо них не діє норма про “мобілізацію від 25 років”.

Нещодавно в Ужгороді мобілізували 22-річного хлопця, хоча чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації. У ТЦК зі свого боку пояснили, що оскільки хлопець перебуває на обліку не як призовник, а як військовозобов'язаний, то підлягає мобілізації.

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