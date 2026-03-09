- Дата публікації
Військовий з орденом "За мужність" працював на Росію: чим усе закінчилось
На Житомирщині суд засудив двох чоловіків до 15 років тюрми за підпал стратегічного об’єкта залізниці. Подробиці вербування через Telegram та наслідки «легкого заробітку»
Коростенський міськрайонний суд Житомирської області ухвалив вирок двом місцевим жителям, які на замовлення російських кураторів здійснили диверсію на залізниці. За підпал релейної шафи, що забезпечує безпеку руху поїздів, зловмисники отримали «винагороду» в розмірі 200 доларів, а натомість проведуть за ґратами 15 років.
Про це йдеться у вироку суду.
Вербування у Telegram та інструкції «куратора»
Як встановило слідство, у серпні 2024 року обвинувачений отримав у месенджері Telegram пропозицію заробітку від невідомого. Завдання було підпалити залізничне обладнання та зафіксувати це на відео для звіту.
Зловмисник залучив до справи свого знайомого — раніше судимого знайомого. Разом вони розробили план:
На АЗС «ОККО» купили 2 літри бензину А-95.
Палії обрали релейну шафу типу ШРШ-6 на перегоні Коростень — Пост-Південний.
Один із чоловіків облив обладнання бензином та підпалив, а інший знімав процес на відео через спеціальний застосунок «Time Mark» із прив’язкою до координат.
Вибух та затримання
Під час підпалу стався раптовий вибух. Один із зловмисників, який стояв надто близько, отримав важкі термічні опіки ніг. Поки зловмисники тікали з місця події на таксі, куратор перерахував на картку чоловіка обіцяну винагороду — трохи більше 8 тисяч гривень.
Паліїв затримали того ж вечора. У квартирі знайшли засіб від опіків «Пантенол» та різану футболку зі слідами вибуху, а в телефоні спільника — листування з ворогом.
«Пошкодження релейної шафи створює реальну загрозу зіткнення поїздів з автотранспортом, сходження з рейок та загибелі людей. Вартість повної заміни обладнання перевищує 1,2 мільйона гривень», — йдеться у матеріалах суду.
Вирок суду: 15 років та конфіскація
У суді обидва обвинувачені визнали провину. Чоловік, який є учасником бойових дій та має орден «За мужність» ІІІ ступеня, стверджував, що не усвідомлював масштабу шкоди для держави. Також відомо, що він пішов у СЗЧ, через що негативно характеризується за місцем служби.
Суд наголосив: диверсія в умовах воєнного стану є особливо тяжким злочином.
Рішення колегії суддів:
Раніше судимого чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 113 КК України. Враховуючи попередній іспитовий строк, остаточне покарання — 15 років та 6 місяців позбавлення волі.
Чоловіка, який є учасником бойових дій, визнано винним за ч. 2 ст. 113 КК України. Покарання — 15 років позбавлення волі.
Суд постановив стягнути з диверсантів на користь «Укрзалізниці» 1 217 525 гривень.
Усе майно засуджених підлягає конфіскації в дохід держави.