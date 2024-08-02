Як росіяни гинуть за пельмені і навіщо в Росії відкривають труни — огляд

“Могилізація” в Росії набирає обертів. Поки весь світ бере участь в Олімпійських іграх, росіяни підкорюють новий національний вид спорту – “Виживи, якщо пощастить”. Схоже, Кремль вирішив, що найкращий спосіб зменшити населення своєї країни – це відправити своїх громадян на "екскурсію" до України, з квитком лише в один кінець.

Чому росіяни йдуть воювати за пельмені і “Лади” та навіщо їхні рідні потім відкривають труни, розповіла Аліна Туришин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Російські військові мають унікальну можливість побачити українські поля і ліса зблизька і навіть стати частиною місцевого ландшафту. Гостинна українська земля приймає їх із розкритими обіймами – в прямому сенсі слова.

Дивне “самогубство” окупанта

44-річний окупант Олег Смірнов помер в Україні за дивних обставин. У свідоцтві про смерть як причину вказано асфіксію, тобто повішення, але рідні не вірять у версію про самогубство і не довіряють результатам експертизи, проведеної в Донецьку.

Також читайте ЗСУ показали розгром величезної колони армії РФ на Покровському напрямку (відео)

Одна з причин - у висновку вказано розмір селезінки загиблого, хоча її видалили майже 20 років тому. Близькі відкрили труну з тілом Смірнова і не виявили слідів від повішення, але у боці було серйозне поранення незрозумілого походження.

Сестра окупанта наголосила, що за кілька днів до смерті Олег зламав праву руку. За її словами, брат був правшою і фізично не міг би вчинити суїцид із такою травмою.

Рідні Смірнова кажуть, що до своєї безславної смерті він був життєрадісним і добровільно пішов на війну. Колишній товариш по службі розповів сім'ї, що у того були конфлікти в частині. Родичі припускають, що “есвеошника” могли вбити, тому звернулися до головного військово-слідчого управління. До речі, мати загиблого досі не отримала страхових виплат.

Як “лікують” окупантів

У новому відеозверненні, яке вже стало хітом в Інтернеті, рашисти зі 132-ї мотострілецької бригади поділилися своєю нелегкою долею. Один з окупантів скаржиться, що повернувшись з полону, в нього виявили гепатит С та роздроблення колінної чашечки. Але замість заслуженого відпочинку та медичної допомоги, браві воїни отримали ексклюзивний квиток на передову.

Вони зізналися, що лікарі в шпиталі навіть не мали часу їх оглядати, настільки вони були зайняті упаковкою "вантажу 200". Натомість, їх просто виписали зі шпиталю з побажанням "щасливої дороги" і відправили на штурмові завдання.

Схоже, російське командування, вирішило, що військово-лікарська комісія – це зайва формальність. Адже навіщо витрачати час на медогляд, якщо можна одразу відправити бійців на передову, де їх "вилікує" бойовий дух і патріотизм? Ну що ж, можемо побажати лише знову здаватися у полон до наших воїнів. Тут вам і гідну медичну допомогу нададуть, і нагодують.

Записав відео — і втік

Також читайте Чи зможе РФ провести ще один масштабний наступ влітку: прогноз американських аналітиків

Боєць загону “Шторм” 138-ї мотострілецької бригади та мешканець Курська Євгеній Зарубін записав емоційне відео, в якому звернувся до родичів своїх товаришів по службі. Запис було зроблено після чергового штурму Вовчанська, з якого, за словами чоловіка, вибратися вдалося 30 військовим із 46. “Вийшли ще не всі”, — каже військовий і вибачається за тих, “кого не зберіг”.

Сам Зарубін згодом розповів в одному з медіа, що раніше служив у “групі Вагнера”, а зараз тренує і водить у штурми колишніх в'язнів і мобілізованих, які проштрафилися, а також нещодавно уклали контракт.

Згодом Зарубін записав ще одне відео, в якому заявив, що його змушували спростувати свої слова, але він відмовився це робити. Як згодом стало відомо, окупант втік із частини. А командир Зарубіна каже, що його розшукують у Курській області.

Тим часом, у телеграм-чатах родичів військових із 138 бригади — десятки повідомлень про пошук зниклих після штурмів Вовчанська бійців.

Як росіян карають за невиконання наказів

Рашистська блогерка Ірина Сорока спромоглася витягнути свого пораненого чоловіка-добровольця з ями на передовій. 37-річний Андрій Марченков ще 2022 року підписав контракт із “групою Вагнера”, а в серпні 2023 року перейшов до Міноборони.

Також читайте На окупованих територіях неможливо поховати людину без російського паспорта

У липні 2024 року Марченкова відправили на бойове завдання, в якому багато його товаришів по службі загинули або були поранені, сам окупант був контужений. Проте за наказом командира його разом із товаришем по службі відправили в яму за “невиконання наказу”, оскільки вони відмовилися повторно йти в «м'ясний штурм». Поки вони перебували в ямі, їм відмовляли у медичній допомозі, не давали митися та їсти.

Дізнавшись про це, дружина Марченкова вирушила шукати чоловіка і зрештою знайшла. Подружжю дозволили побачитися на кілька годин. Цього часу вистачило, аби втекти.

За словами Сороки, зараз її чоловік проходить лікування у шпиталі, лікарі діагностували у нього проблеми зі слухом і зором. Після виписки він планує повернутись на фронт.

Співучасник Марченкова Коротун, з яким вони разом сиділи в ямі, зник безвісти.

Хірургічні операції на фронті

Замість традиційного лікування у тилу, солдатам Росії пропонують лікуватися у польових умовах. Командування, схоже, вирішило, що лікарі на передовій – це нові супергерої, які можуть вирішити будь-яку проблему за допомогою бинта і пари таблеток.

Рашисти з 810-ї бригади морської піхоти, яким потрібні операції, записали відеозвернення. У ньому вони поскаржилися на те, що командування, незважаючи на висновок лікарів-хірургів із польового госпіталю про необхідність операції, відмовляється евакуювати їх у тил, пропонуючи лікуватися на місці. Ось такий новий підхід до медицини у російській армії.

Єдиний вихід — втеча

Ті окупанти, в кого хоч трішки працюють мізки, намагаються врятуватись. Зокрема, дев'ять ув'язнених, які підписали контракти з Міноборони, накивали п’ятами з полігону у Бєлгородській області. Шестеро в'язнів втекли 26 липня, ще троє — наступного дня.

Двоє із дезертирів відбували покарання за вбивство, троє - за завдання тяжких тілесних ушкоджень, ще один - за незаконне позбавлення волі, а решта - за м'якшими статтями. Виявляється, у Росії хоч засуджені злочинці мають якесь уявлення про свободу.

Як “підбадьорюють” родичів окупантів

Родини військових теж не залишаються без уваги. Для них організовано спеціальні програми скорботи і оплакування, де вони можуть вшанувати своїх рідних і друзів. Щоправда, найчастіше їм доводиться чекати довше за "вантаж 200", адже транспортна логістика в Україні не завжди справляється з таким напливом "туристів".

Ось до прикладу, мер російського Моршанська Олексій Банніков вирішив підбадьорити рідних своїм неперевершеним талантом оратора. Замість банальних слів співчуття, він спромігся на справжній шедевр красномовства, звертаючись до сестри ліквідованого Віктора Щербакова зі словами: "Ваш брат умер, чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наконец-то отремонтировали".

Родичі були вражені такою прозорою логікою: виявляється, що ось вони – справжні цілі так званої СВО! Хто б міг подумати, що утилізація на фронті – це ключ до нових спортивних майданчиків та мостів на Росії.

Схоже, що навіть сам Путін не зміг би пояснити цілі "специальной военной операции" так доступно. Адже, як виявляється, всі ці жертви не заради політичних амбіцій, а щоб молодь Моршанська мала де грати у футбол і безпечно переходити через річку.

У підсумку, родини військових можуть відчувати себе частиною великої будівельної епопеї, яка невпинно триває завдяки “героїчним” зусиллям їхніх рідних на передовій. І хоча очікування "вантажу 200" може затягнутися, вони знають, що кожен день наближає їх до нового спортивного майданчика чи відремонтованого мосту.

“Мотивація” для окупантів

Окрім того, у Росії вирішили по-новому мотивувати своїх солдатів: тепер за вбитих на війні в Україні їхнім родинам видають не лише традиційні грамоти та медалі, але й значно практичніші нагороди.

Уявіть собі: пачка пельменів та новенька "Лада" як винагорода за втрату близької людини. Схоже, що російська влада знайшла ідеальне рішення для підняття бойового духу та моральної підтримки родин загиблих. Пельмені та "Лада" - це поєднання смаку і комфорту, яке робить втрату близької людини трохи легшою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "УВИДЕТЬ УКРАИНУ И… УМЕРЕТЬ! Рашисти воюють за пельмені й унітази, а їхні рідні відкривають труни!"

Нагадаємо, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області проводять рекрутингову кампанію та намагаються залучити місцеве населення до служби у своїй армії.

Читайте також: