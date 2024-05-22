Яке майно можуть забрати в ухилянтів: подробиці вас шокують

Упаковки дріжджів і квартири: в Україні продають з аукціону майно боржників. До таких боржників можуть потрапити і ухилянти, які не зможуть сплатити штрафи за порушення мобілізаційного законодавства.

Яке майно можуть забрати в ухилянта-боржника, на яких аукціонах продати та скільки коштів виручити? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Продають з молотка

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію та штрафи для ухилянтів в Україні почали активно обговорювати перелік майна, яке уповноважені органи можуть чи не можуть вилучити в разі, якщо боржник не сплатив штраф.

“Боржниками у виконавчих провадженнях є фізичні та юридичні особи, з яких на підставі рішення суду стягується заборгованість. В тому числі за несплату боргів по аліментах, невиплаті заробітної плати роботодавцем та іншим фінансовим зобов’язанням. Переважно це заборгованність, яка виникає на підставі кредитних договорів та договорів позики”, — повідомили ТСН.ua в пресслужбі “CETAM”.

Водночас багато адвокатів нагадують, що в разі несплати штрафу майно боржника-ухилянта, як і будь-якого боржника, може бути арештовано, вилучено та навіть реалізовано.

Виявляється, що на державному онлайн-аукціоні “СETAM” майно можуть пустити з молотка. З вирученої суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. Ба більше, арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Як з’ясував ТСН.ua, станом на зараз на цьому аукціоні, який працює від 2014 року, реалізується безліч лотів, які донедавна були ще майном боржників. Наприклад, упаковка дріжджів або цукерок.

Звучить комічно, але це дійсно так. На сайті аукціону “CETAM” дійсно є такі пропозиції, стартова цих товарів — 5 та 45 гривень відповідно. Звичайно, на аукціоні реалізуються і більш ліквідні речі — одяг боржників, побутова техніка, машини, квартири.

На аукціоні можна зустріти як лоти за стартовою ціною навіть менш ніж одна гривня, так і лоти, які коштують мільярди. Зокрема, заводи, літаки, судна, ТРЦ тощо. Зазвичай купівля такого лота залежить в першу чергу від зацікавленості покупців в ньому. Через те, що від моменту набуття чинності нового мобілізаційного законодавства минуло достатньо мало часу, арештованого майна ухилянтів на цьому аукціоні поки немає.

Що конфісковують зараз у боржників

Серед майна, яке було конфісковано у боржників та наразі реалізується, є чимало такого, продаж якого здатний здивувати. Наприклад, наразі на цьому аукціоні продається арештована парова швабра, яка вже була у користуванні. Її ціна — 150 грн., Швабра арештована Центральним відділом ДВС у м. Миколаєві. Державні виконавці Хмельницької області арештували радіоприймач одного з боржників. Цей товар також реалізували на онлайн-аукціоні, за нього прохали та виручили 90 гривень.

Що не заберуть у боржника-ухилянта?

Проте, як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить.

Штрафи для ухилянтів

Нагадаємо, що у Раді остаточно ухвалили законопроєкт 10379, який згодом підписав президент Зеленський. Закон передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. До цього моменту за порушення правил мобілізації було передбачено лише адмінпротокол та невеликий штраф. Однак тепер суми стягнень для ухилянтів будуть набагато більшими.

Якщо ж військовозобов’язані порушують законодавство про оборону та мобілізацію у мирний час, передбачено штраф від 5100 до 8500 грн — для громадян та від 17 000 до 34 000 грн — для посадових та юридичних осіб. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 грн — для громадян, від 34 000 до 59 500 грн — для посадових та юридичних осіб.

Якщо порушення правил мобілізації відбувається повторно, то і штрафи збільшуються в рази. Ба більше, чоловіки, які отримали кілька штрафів за ухилення від мобілізації, потім притягуватимуться до кримінальної відповідальності. Таку гучну заяву зробив член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко.

ТЦК втратить каральну функцію?

Примітно, що ТЦК можуть втратити каральну функцію. Нагадаємо, що відповідно до нового законодавства виписувати штрафи ухилянтам могли безпосередньо в ТЦК навіть без рішення суду. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує позбавити ТЦК права штрафувати ухилянтів. Нардеп Анатолій Бурміч, який є ініціатором документу, пропонує забрати у ТЦК та СП право накладати штрафи на призовників, військовозобов’язаних і резервістів за вчинення адміністративних правопорушень. Такі рішення, на думку політика, повинні ухвалювати місцеві суди.

“Надмірна концентрація повноважень в межах одного органу (ТЦК та СП) може призвести до дисбалансу системи стримувань і противаг у державній владі”, — вважає він.

Мобілізація авто

Нагадаємо, що не тільки штрафами каратимуть ухилянтів. Військовозобов’язаних чоловіків, які не оновлять свої дані у ТЦК, позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Щоправда, тут є винятки. Також закон про мобілізацію передбачає вилучення транспорту для потреб ЗСУ у громадян, які мають більше одного авто. Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки, спеціальна техніка, позашляховики. Водночас остаточного переліку поки не існує, бо у законі прописані лише “транспортні засоби” без уточнень, які саме. Водночас у Міноборони розповіли, як працюватиме мобілізація авто.

Вилучення майна на користь ЗСУ

Крім того, у ЗМІ та Телеграм-каналах обговорюють ще один момент. Під час війни можуть примусово вилучати майно для потреб Збройних сил. Це стосується зокрема і житла. Втім, як розповів адвокат Ростислав Кравець у коментарі сайту ТСН.ua, вона існувала і раніше.

Таке рішення може ухвалити місцева військова адміністрація. Це передбачено законом України про правовий режим воєнного стану щодо вилучення майна державного, комунального, приватних підприємств, організацій, а також громадян України для потреб Збройних Сил України.

За словами адвоката, якщо йдеться про державне і комунальне майно, то воно вилучається без будь-яких компенсацій. З приватним є певні процедури та нюанси.

Водночас на момент вилучення майна має бути здійснена його оцінка. Таким чином особа може отримати відповідну компенсацію. Вилучити майно можуть у будь-кого у будь-якому регіоні України.

У разі, якщо особа відмовляється добровільно віддавати майно, тоді ця ситуація може перейти в судову площину.

Ба більше, адвокат каже, що під час повномасштабної війни вже були випадки, коли у людей вилучали майно на користь ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ: яке майно можуть забрати в ухилянтів?

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