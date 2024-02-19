Шоколадна ковбаса: рецепт улюбленої дитячої солодощі

Шоколадна ковбаса – це класичний рецепт від дитинства, який можна приготувати в домашніх умовах із доступних інгредієнтів, а найголовніше – без випічки. Такий десерт може зберігатись у морозильній камері дуже довго. Для приготування знадобляться печиво, вершкове масло, какао та молоко.
Інгредієнти
- печиво цукрове
- 400 г
- молоко
- 120 мл
- какао-порошок
- 40 г
- цукор
- 150 г
- вершкове масло
- 200 г
- горіхи волоські
- 100 г
- ванільний цукор
- 1 ч. л.
- Половину печива поламайте руками на маленькі шматочки. Другу - подрібніть у дрібну крихту за допомогою качалки або блендера.
- Горіхи подрібніть на середні шматочки та викладіть до печива.
- З'єднайте молоко, цукор, ванільний цукор, какао-порошок. Перемішайте. Поставте на повільний вогонь та за постійного помішування доведіть до кипіння. Зніміть із вогню, трохи остудіть і в гарячу суміш додайте м'яке вершкове масло, нарізане на шматочки. Перемішайте.
- Шоколадною сумішшю залийте печиво з горіхами. Добре перемішайте.
- Викладіть масу на харчову плівку, надайте їй форму довгастої ковбаси і щільно закрутіть краї зв'яжіть ниткою. Готову ковбаску поставте до холодильника на чотири години для застигання, а бажано на ніч.
- Готовий десерт звільніть від плівки і наріжте на шматочки.
Поради:
- Можна зробити одну велику заготовину або розділити масу на дві або кілька частин меншого розміру.
- Печиво використовуйте будь-яке.
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