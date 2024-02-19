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Шоколадна ковбаса: рецепт улюбленої дитячої солодощі

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
460 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
192
Час на прочитання
1 хв
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Шоколадна ковбаса: рецепт улюбленої дитячої солодощі

Шоколадна ковбаса / Фото: Credits

Шоколадна ковбаса – це класичний рецепт від дитинства, який можна приготувати в домашніх умовах із доступних інгредієнтів, а найголовніше – без випічки. Такий десерт може зберігатись у морозильній камері дуже довго. Для приготування знадобляться печиво, вершкове масло, какао та молоко.

Інгредієнти

печиво цукрове
400 г
молоко
120 мл
какао-порошок
40 г
цукор
150 г
вершкове масло
200 г
горіхи волоські
100 г
ванільний цукор
1 ч. л.
  1. Половину печива поламайте руками на маленькі шматочки. Другу - подрібніть у дрібну крихту за допомогою качалки або блендера.
  2. Горіхи подрібніть на середні шматочки та викладіть до печива.
  3. З'єднайте молоко, цукор, ванільний цукор, какао-порошок. Перемішайте. Поставте на повільний вогонь та за постійного помішування доведіть до кипіння. Зніміть із вогню, трохи остудіть і в гарячу суміш додайте м'яке вершкове масло, нарізане на шматочки. Перемішайте.
  4. Шоколадною сумішшю залийте печиво з горіхами. Добре перемішайте.
  5. Викладіть масу на харчову плівку, надайте їй форму довгастої ковбаси і щільно закрутіть краї зв'яжіть ниткою. Готову ковбаску поставте до холодильника на чотири години для застигання, а бажано на ніч.
  6. Готовий десерт звільніть від плівки і наріжте на шматочки.

Поради:

  • Можна зробити одну велику заготовину або розділити масу на дві або кілька частин меншого розміру.
  • Печиво використовуйте будь-яке.

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