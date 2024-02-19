Шоколадна ковбаса: рецепт улюбленої дитячої солодощі

Шоколадна ковбаса – це класичний рецепт від дитинства, який можна приготувати в домашніх умовах із доступних інгредієнтів, а найголовніше – без випічки. Такий десерт може зберігатись у морозильній камері дуже довго. Для приготування знадобляться печиво, вершкове масло, какао та молоко.