Ілона Гвоздьова розсекретила, чому пішла від чоловіка після п’яти років стосунків

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська хореографиня Ілона Гвоздьова пригадала початок стосунків із чоловіком Іваном та зізналася, чому одного разу наважилася піти від нього після п’яти років роману.

Танцівниця вперше відверто розповіла, як зародилися їхні почуття. За її словами, доленосна зустріч сталася випадково — у київському метро. Тоді майбутній чоловік чемно притримав їй двері, а невдовзі між ними зав’язалися стосунки. Попри міцний роман, весілля довго залишалося лише темою для розмов. Ілона чекала на освідчення, але роки минали, а пропозиції так і не було. Згодом вона вирішила, що настав час поставити крапку або перейти на новий етап і специфічно натякнула коханому.

«Був такий натяк, що я просто зібрала речі і пішла. Я взагалі таке практикую частенько. Ще йому говорю: „Слухай, ти або туди, або сюди. Я молода, красива, талановита. Мені треба розуміти, чи я маю пов’язати життя з тобою, чи маю просто піти далі, причому без образ“. Ми одружилися», — пригадала Ілона в інтерв’ю «Насправді show».

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Ілона Гвоздьова

Після серйозної розмови Іван не став зволікати з рішенням. Саме тоді він зробив коханій пропозицію, і пара офіційно створила сім’ю. Після весілля молодята оселилися в орендованій квартирі на Райдужному масиві столиці. Згодом чоловік зміг придбати власне житло, де народилася їхня донька. Пізніше родина переїхала до будинку, який звела власними силами.

«Жили на Райдужному, це був лівий берег. Ми собі знімали квартиру. Тобто все те, що ви бачите зараз, це тж все власним трудом, ногами, руками нажите. Нам ніхто нічого не давав. Лотерею ми не вигравали. У нас немає ані з боку чоловіка, ані з мого боку батьків мільйонерів, які б нам щось давали, якийсь стартовий капітал», — підсумувала Гвоздьова, згадуючи ті моменти в їхніх стосунках.

Ілона Гвоздьова

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова вперше розсекретила таємну роботу чоловіка в ЗСУ.

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