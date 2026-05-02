Інна Онуфрійчук з сестрами з'їздила до рідного села та поділилась щемливими спогадами з дитинства

Знаменитість вперше за тривалий час побувала в рідному домі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Інна Онуфрійчук

Інна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук зустрілась із сестрами і вирішила навідатись разом із ними до рідного села.

У своєму Instagram знаменитість показувала, як минала їхня подорож. Ведуча говорить, що завжди сумує за рідним домом, тож, тільки-но з'являється така можливість, вона намагається туди навідуватися. Рідні краї зустрічають Іванну Онуфрійчук теплими моментами та затишком.

"Завжди добре вдома! Як тільки випадає можливість, намагаюся заїхати до рідного села", - ділиться ведуча.

Іванна Онуфрійчук із сестрами / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук із сестрами / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Першим ділом Іванна Онуфрійчук разом із сестрам обіймалась з татом, який засумував за донечками. А далі вони пішли милуватися свійськими тваринами. Знаменитість говорить, що вони вдома завжди тримали кіз. Виявилось, що перед приїздом Іванни з сестрами саме окотились козенята. Ведуча називає це дивом.

"Першим ділом після обійм з татом йдемо до наших кіз. Хоча ми не тримали багато худоби, кози в нас водились завжди. Я їхала додому з думкою, що хочу побачити козенят. І так сталося, що саме перед нашим приїздом народилося одне, а ще троє – вже в день, коли ми були там. Чи не диво?" – дивується знаменитість.

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук також трішки поностальгувала. Вони з сестрами зайшли до їхньої кімнати, де досі зберігаються старі іграшки, а також світлини. Ведучу накрила хвиля спогадів про дитинство. Знаменитість також зазначила, що яких би висот не досягала в житті, але щасливою її роблять рідний дім, близькі люди поруч та дитячі спогади.

"Все частіше думаю: ми можемо йти до будь-яких висот, мати успіх, постійно чогось досягати, але врешті-решт щасливими нас роблять рідна хата, родина поруч, дитячі спогади і… маленькі козенята", - ділиться знаменитість.

Іванна Онуфрійчук із сестрами та батьком / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук із сестрами та батьком / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, раніше Іванна Онуфрійчук показувала, як в одному з найособливіших місць України зустріла Великдень. Ведуча ділилась атмосферними фото.

