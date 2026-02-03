- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 221
- Час на прочитання
- 1 хв
Катерина Павленко неочікувано стала білявкою з довгим волоссям і здивувала кардинально новим образом
Артистка наважилась на експеримент із зовнішнім виглядом.
Українська співачка Катерина Павленко, яка виступає під псевдонімом Monokate, наразі перебуває в пошуках образу для Національного відбору на "Євробачення-2026".
Задля цього артистка наважилась на неочікуваний експеримент із зовнішнім виглядом. Виконавиця вирішила позбутися образу брюнетки з коротким боб-каре. Артистка вже й встигла здивувати новим амплуа. Катерина Павленко стала довгокосою платиновою білявкою. Артистці в цьому допоміг зірковий стиліст Єгор Андрюшин, який і втілив задум у реальність.
У новому образі Monokate вже й встигла з'явитися на публіці. Співачка побувала на урочистій церемонії вручення премій від медіа "Золота зоря Лірум". До речі, виконавиця виборола нагороду в номінації "Нове звучання".
Зазначимо, Monokate бере участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". Артистка змагається за перемогу з піснею "ТУТ". Хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" — стане відомо вже 7 лютого. До речі, редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою назве ім'я переможця. А поки ж пропонуємо пригадати, хто увійшов до складу журі нацвідбору.