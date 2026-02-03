ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
1 хв

Катерина Павленко неочікувано стала білявкою з довгим волоссям і здивувала кардинально новим образом

Артистка наважилась на експеримент із зовнішнім виглядом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Катерина Павленко

Катерина Павленко / © instagram.com/monokatee

Українська співачка Катерина Павленко, яка виступає під псевдонімом Monokate, наразі перебуває в пошуках образу для Національного відбору на "Євробачення-2026".

Задля цього артистка наважилась на неочікуваний експеримент із зовнішнім виглядом. Виконавиця вирішила позбутися образу брюнетки з коротким боб-каре. Артистка вже й встигла здивувати новим амплуа. Катерина Павленко стала довгокосою платиновою білявкою. Артистці в цьому допоміг зірковий стиліст Єгор Андрюшин, який і втілив задум у реальність.

Катерина Павленко та Єгор Андрюшин

Катерина Павленко та Єгор Андрюшин

У новому образі Monokate вже й встигла з'явитися на публіці. Співачка побувала на урочистій церемонії вручення премій від медіа "Золота зоря Лірум". До речі, виконавиця виборола нагороду в номінації "Нове звучання".

Катерина Павленко

Катерина Павленко

Зазначимо, Monokate бере участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". Артистка змагається за перемогу з піснею "ТУТ". Хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" — стане відомо вже 7 лютого. До речі, редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою назве ім'я переможця. А поки ж пропонуємо пригадати, хто увійшов до складу журі нацвідбору.

Дата публікації
Кількість переглядів
221
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie