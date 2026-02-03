Невидима загроза: Велика Британія викрила таємне посилення Північного флоту РФ

Російські військові кораблі

Росія продовжує вкладати ресурси в розвиток свого Північного флоту попри затяжну війну проти України, що становить серйозний виклик для країн Заходу.

Про це заявив генерал Гвин Дженкинс із Королівського військово-морського флоту Великої Британії, передає WP Wiadomosci.

Виступаючи на конференції у Франції, Дженкинс наголосив, що Москва не скорочує інвестиції, зокрема в підводний компонент Північного флоту навіть попри значні втрати в ресурсах і людях через повномасштабне вторгнення в Україну.

"Російські інвестиції в Північний флот, особливо в його підводний потенціал, залишаються незмінними. Попри величезні втрати Росія продовжує спрямовувати ресурси на розвиток цього флоту", — зазначив британський генерал.

За його словами, такі дії Кремля є своєрідною перевіркою спроможностей Заходу, зважаючи на тривалі строки модернізації, будівництва та розроблення нових кораблів в умовах швидкого технологічного розвитку.

У схожому сенсі висловився і віцеадмірал Гарольд Лібрегс, командувач Королівського військово-морського флоту Нідерландів. Він зауважив, що Росія стає дедалі сміливішою в Північному морі.

"Ми бачимо безпілотні кораблі, які діють поблизу нашої території, а також так званий тіньовий флот. Ці погано обслуговувані та незастраховані судна підживлюють воєнну економіку Росії й створюють численні ризики для Північного моря", — заявив Лібрегс.

Він також застеріг, що Захід не повинен сприймати таку поведінку Росії як нову норму, оскільки це звужує простір для маневру та погіршує стратегічну ситуацію в регіоні.

Раніше повідомлялось, що Китай і Росія можуть разом виробляти "Орешнік". Китай постачає Росії токарні станки, мікрочипи та інші технології для виробництва гіперзвукових ракет, здатних нести ядерні боєголовки.