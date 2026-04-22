MONATIK пройшов військовий вишкіл на Сумщині і довів до мурах піснею із десантниками

MONATIK

Український співак MONATIK провів кілька днів разом із бійцями 80-тої окремої десантно-штурмової бригади.

Так, артист став героєм проєкту «Фронтова Студія» і не лише поспілкувався із захисниками, а й повністю занурився у військові будні. MONATIK пройшов підготовку на полігоні — відпрацьовував штурм посадки, стріляв зі штурмової гвинтівки та гранатомета, а також опанував керування дронами й наземними роботизованими комплексами.

«Я їхав із абсолютно чистим розумом і великим бажанням познайомитися, зробити щось добре, бути корисним. Сьогодні це важливо для кожного — де б ми не були. Я переконався ще раз і ще раз, що війна — це біль, кров, втрати, сльози й сум. І коли ти бачиш, на чиїх плечах оборона, наступ і захист, то стає спокійніше й прокидається віра знову. Захоплююсь людьми, з якими познайомився. Надзвичайна повага та вдячність», — поділився виконавець.

MONATIK з військовими

Результатом цієї поїздки став спільний трек «С.У.МИ25», який артист записав разом із військовими. Їхні голоси стали частиною композиції, що, за словами MONATIK, має глибше значення, ніж просто музика. І композиція справді доводить до мурах, послухати її можна — за посиланням наприкінці відео.

«Хочу щоб цивільних і військових ця пісня емоційно поєднувала, була містком і нагадувала, що любов перемагає. Для мене велика честь, що голоси воїнів, які сьогодні захищають країну, звучать у цій композиції», — зазначив він.

До слова, 80-та окрема десантно-штурмова бригада — один із найдосвідченіших підрозділів української армії. Військові брали участь у ключових боях від 2014 року: обороні донецького та луганського аеропортів, визволенні Слов’янська, боях за Бахмут і Кліщіївку, а також контрнаступах на півдні та сході України. Нині бригада продовжує виконувати бойові завдання на Сумському напрямку.

