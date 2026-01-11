- Дата публікації
Надя Дорофєєва заінтригувала перекладом одного з найвідоміших хітів "Время и Стекло"
Артистка зробила промовистий допис, в якому користувачі вловили натяк.
Українська співачка Надя Дорофєєва неочікувано заінтригувала перекладом одного з найвідоміших хітів гурту "Время и Стекло".
Виконавиця зробила доволі промовистий допис в Instagram, в якому користувачі вловили натяк. Зокрема, співачка опублікувала фото, на якому зображена в латексному комбінезоні, рукавичках та колготках. Волосся артистка заплела в косички, а образ доповнила окулярами. Та значно більше уваги користувачі приділили саме допису до фото.
"Ім'я улюблене моє. Саме твоє", - підписала світлину виконавиця.
Річ у тім, що це перекладені українською мовою рядки однієї з найвідоміших пісень гурту "Время и Стекло" – "Имя 505", яку Надя Дорофєєва та її колега Позитив виконували російською. В оригіналі текст звучить так: "Имя любимое мое, твое именно".
Користувачі одразу ж уловили натяк. Фани у коментарях під дописом припускають, що Надя Дорофєєва та Позитив планують перекласти трек українською мовою та заспівати його по-новому.
Натяк на новий трек?
А опис до фото – це натяк на переклад?
Вже чекаємо на цей розрив!
Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва разом із чоловіком Мішею Кацуріним та його дітьми відпочивала в Карпатах. Сімейство показувало, як проводило час разом.