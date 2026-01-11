ТСН у соціальних мережах

Гламур
580
1 хв

Надя Дорофєєва заінтригувала перекладом одного з найвідоміших хітів "Время и Стекло"

Артистка зробила промовистий допис, в якому користувачі вловили натяк.

Валерія Сулима
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва неочікувано заінтригувала перекладом одного з найвідоміших хітів гурту "Время и Стекло".

Виконавиця зробила доволі промовистий допис в Instagram, в якому користувачі вловили натяк. Зокрема, співачка опублікувала фото, на якому зображена в латексному комбінезоні, рукавичках та колготках. Волосся артистка заплела в косички, а образ доповнила окулярами. Та значно більше уваги користувачі приділили саме допису до фото.

"Ім'я улюблене моє. Саме твоє", - підписала світлину виконавиця.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Річ у тім, що це перекладені українською мовою рядки однієї з найвідоміших пісень гурту "Время и Стекло" – "Имя 505", яку Надя Дорофєєва та її колега Позитив виконували російською. В оригіналі текст звучить так: "Имя любимое мое, твое именно".

Користувачі одразу ж уловили натяк. Фани у коментарях під дописом припускають, що Надя Дорофєєва та Позитив планують перекласти трек українською мовою та заспівати його по-новому.

  • Натяк на новий трек?

  • А опис до фото – це натяк на переклад?

  • Вже чекаємо на цей розрив!

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва разом із чоловіком Мішею Кацуріним та його дітьми відпочивала в Карпатах. Сімейство показувало, як проводило час разом.

