Номер Jerry Heil на нацвідборі "Євробачення-2026" створив хореограф світової зірки: що відомо

Фіналістка національного відбору на «Євробачення-2026» Jerry Heil розкрила деталі підготовки свого номеру, який глядачі побачать у фіналі конкурсу.

За словами співачки, над постановкою працюватиме французький хореограф, режисер і цирковий артист Йоан Буржуа, відомий співпрацею зі співаком Гаррі Стайлсом та постановкою його виступу на церемонії вручення премії Ґреммі 2023 року.

Буржуа також працював над хореографією кліпу Стайлса на пісню As It Was, режисером якого була українка Таню Муіньо. До речі, саме завдяки Муіньо Jerry Heil познайомилася з французьким постановником під час підготовки до «Євробачення-2024». На етапі підготовки до нацвідбору фіналістка вирішила всі подробиці майбутнього номеру не розкривати.

«Хочеться вразити номером. Ми звернулися до дуже крутого режисера з Франції, з яким я мріяла співпрацювати давно. Ми якось списалися, і я навіть пам’ятаю день і місце. Йоан сказав, що хотів би щось для мене створити. Я мріяла про таку можливість, бо знала, що це буде вражаюче. Коли надіслала йому пісню, він просто сказав: „я бачу“. Європу це може вразити», — поділилася Jerry Heil в інтерв’ю Раміні.

Вже готовий перформанс можна буде побачити зовсім незабаром — у суботу 7 лютого. На сцені Jerry Heil виступить під номером дев’ять із піснею CATHARTICUS.

Нагадаємо, організатори обіцяють яскраве шоу у фіналі нацвідбору на «Євробачення-2026» й готують для глядачів чимало сюрпризів. Вже відомо, що на сцену вперше за багато років проведень конкурсу вийде іноземний гість.