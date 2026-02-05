Фіналістка нацвідбору на "Євробачення-2026" зізналася, чому її повернення до України поки неможливе

Leléka / © YouTube-канал Марічка

Фіналістка нацвідбору на «Євробачення-2026» Leléka, яка вже понад десятиліття мешкає та розвиває музичну кар’єру в Німеччині, відверто висловилася про болючу для неї тему повернення в Україну.

В інтерв’ю Марічці Падалко співачка зізналася, що думка про повернення не полишає її вже давно. Втім, наразі цьому заважають реальні життєві обставини. За словами Leléka, єдине джерело її доходу — це концерти, а вся професійна мережа та можливості сформовані вже саме в Німеччині.

Артистка зазначила, що переїзд в Україну означав би або повну зміну професії, або необхідність починати музичний шлях фактично з нуля — без налагоджених контактів і стабільних замовлень. Вона наголосила, що не може дозволити собі просто залишити музику, адже сприймає її як своє покликання і внутрішній обов’язок.

Leléka / © YouTube-канал Марічка

«Єдине, чим я заробляю на життя — це концерти. Всі мої професійні зв’язки в Німеччині. Якщо я хочу переїхати в Україну, то зможу тут жити тільки за умови, якщо піду на якусь роботу. Щоб забезпечувати тут себе музикою, то треба напрацювати зв’язки У мене немає реальної можливості, щоб приїхати й продовжити жити музикою. А це для мене теж внутрішній обов’язок, тому що я не можу собі дозволити просто покинути музику. Це моє покликання», — підкреслила зірка.

Окремо Leléka прокоментувала критику в соцмережах, де їй закидають, що через проживання за кордоном вона буцімто не має права представляти Україну на «Євробаченні». Співачка зізналася, що такі слова ранять її не менше, ніж самих критиків. Leléka пояснила, що усвідомлює емоційну напругу в суспільстві та різкі реакції людей, назвавши їх природними в умовах війни.

«Розумію, що внутрішньо це така відкрита рана. Я не хочу казати, що люди втомлені, знервовані. Ми всі дуже агресивно реагуємо. Це адекватна реакція», — додала артистка.

Leléka / © YouTube-канал Марічка

Тим не менш, фіналістка нацвідбору подякувала українцям, які залишаються в країні, а також військовим, які тримають оборону й роблять можливим саме існування держави. За словами артистки, саме завдяки їм люди, які нині живуть за кордоном, зможуть одного дня повернутися додому.

