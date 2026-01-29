"Євробачення-2026": стали відомі імена ведучих 70-го ювілейного конкурсу

Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі / © eurovision.com

Організатори "Євробачення-2026" нарешті розсекретили імена ведучих.

Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс організовує австрійська телекомпанія ORF. І хоч до "Євробачення-2026" залишилось майже чотири місяці, та організатори вже активно готуються. Цього разу розсекретили імена ведучих, яких буде двоє. Так, 70-й ювілейний конкурс довірили вести Вікторії Сваровскі та Міхаелю Островскі.

Вікторія Сваровскі родом із Австрії. Вона є телеведучою, підприємницею, моделлю, дизайнеркою та співачкою. Хоч Вікторія походить із відомої родини, вона обрала власний кар'єрний шлях. У 16 років дівчина підписала контракт із Sony Music та випустила декілька синглів. Вже у 18 Вікторія переїхала до Лос-Анджелеса, де розвивала співочу кар'єру.

Сваровскі 2016 року виборола перше місце на телешоу Let's Dance. А після цього стала суддею Das Supertalent. Від 2018 року Вікторія є ведучою Let's Dance. Окрім того, вона випускає власні колекції одягу та позує на сторінках світових глянців.

Що стосується Міхаеля Островскі, то він є актором кіно та серіалів, а також розвиває кар'єру телеведучого. Здебільшого артист славиться своїми комедійними ролями. Окрім того, він писав сценарії для кількох фільмів, а також пробував свої сили в режисерському кріслі.

"Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі – це дві мотивовані, захопливі та непересічні особистості, які проведуть нас крізь видовищні шоу пісенного конкурсу "Євробачення". Наша мета – вразити міжнародну аудиторію з усього світу сенсаційним телевізійним досвідом. Ми розробили концепцію, а потім шукали потрібних ведучих – і ми їх знайшли!" – йдеться в повідомленні організаторів.

Зазначимо, "Євробачення-2026" відбудеться у травні у Відні на арені Вінер-Штадтгалле. У конкурсі візьмуть участь представники 35 країн. Хто поїде від України – наразі невідомо. Представника країни визначать 7 лютого на нацвідборі. Проте букмекери вже назвали ймовірного переможця конкурсу.