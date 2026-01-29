ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
2 хв

"Євробачення-2026": стали відомі імена ведучих 70-го ювілейного конкурсу

Цьогоріч "Євробачення" довірили вести двом ведучим.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі

Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі / © eurovision.com

Організатори "Євробачення-2026" нарешті розсекретили імена ведучих.

Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс організовує австрійська телекомпанія ORF. І хоч до "Євробачення-2026" залишилось майже чотири місяці, та організатори вже активно готуються. Цього разу розсекретили імена ведучих, яких буде двоє. Так, 70-й ювілейний конкурс довірили вести Вікторії Сваровскі та Міхаелю Островскі.

Вікторія Сваровскі родом із Австрії. Вона є телеведучою, підприємницею, моделлю, дизайнеркою та співачкою. Хоч Вікторія походить із відомої родини, вона обрала власний кар'єрний шлях. У 16 років дівчина підписала контракт із Sony Music та випустила декілька синглів. Вже у 18 Вікторія переїхала до Лос-Анджелеса, де розвивала співочу кар'єру.

Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі / © eurovision.com

Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі / © eurovision.com

Сваровскі 2016 року виборола перше місце на телешоу Let's Dance. А після цього стала суддею Das Supertalent. Від 2018 року Вікторія є ведучою Let's Dance. Окрім того, вона випускає власні колекції одягу та позує на сторінках світових глянців.

Що стосується Міхаеля Островскі, то він є актором кіно та серіалів, а також розвиває кар'єру телеведучого. Здебільшого артист славиться своїми комедійними ролями. Окрім того, він писав сценарії для кількох фільмів, а також пробував свої сили в режисерському кріслі.

Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі / © eurovision.com

Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі / © eurovision.com

"Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі – це дві мотивовані, захопливі та непересічні особистості, які проведуть нас крізь видовищні шоу пісенного конкурсу "Євробачення". Наша мета – вразити міжнародну аудиторію з усього світу сенсаційним телевізійним досвідом. Ми розробили концепцію, а потім шукали потрібних ведучих – і ми їх знайшли!" – йдеться в повідомленні організаторів.

Зазначимо, "Євробачення-2026" відбудеться у травні у Відні на арені Вінер-Штадтгалле. У конкурсі візьмуть участь представники 35 країн. Хто поїде від України – наразі невідомо. Представника країни визначать 7 лютого на нацвідборі. Проте букмекери вже назвали ймовірного переможця конкурсу.

Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie