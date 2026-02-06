Для військових змінили процедуру реєстрації Starlink: що тепер потрібно робити

Правила верифікації терміналів Starlink для військових змінилися / © Getty Images

Міністерство оборони України офіційно спростило процедуру верифікації терміналів супутникового зв’язку Starlink для військовослужбовців, дозволивши вносити дані в систему ситуаційної обізнаності DELTA кожному користувачеві без винятку.

Про оновлення алгоритму дій для бійців та розширення прав доступу повідомляє пресслужба Міноборони України.

Відтепер військовим не обов’язково звертатися до уповноваженої особи військової частини або начальника зв’язку для подачі заявки. Достатньо мати доступ до системи DELTA, щоб самостійно внести інформацію про термінал, що значно пришвидшить процес наповнення бази легальних пристроїв.

Як пройти верифікацію цивільним громадянам

Нагадаємо, що при цьому зв’язок для цивільних та бізнесу залишиться стабільним. Для авторизації власного термінала громадянам та ФОПам необхідно особисто відвідати ЦНАП, маючи при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Процедура є повністю безоплатною, але вимагає фізичної наявності обладнання, якщо у власності є кілька терміналів. Після успішної перевірки та внесення даних у реєстр власник отримає повідомлення про верифікацію, що дозволить користуватися інтернетом без обмежень швидкості та локації.

Катастрофа зв’язку в окупантів

Раніше також ми писали, що спільні дії українського уряду та компанії SpaceX вже дали потужний ефект на фронті, де блокування супутникового зв’язку Starlink для росіян призвело до втрати управління військами. Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов заявив, що на багатьох ділянках ворог був змушений зупинити штурмові дії через хаос у комунікації.

Раніше загарбники використовували ці термінали для керування ударними дронами в режимі реального часу на великих відстанях. Однак після технічних обмежень, запроваджених Ілоном Маском на прохання України, російська армія втратила цю критичну перевагу і залишилася «сліпою» та нескоординованою.