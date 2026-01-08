- Дата публікації
Ольга Сумська похизувалась активним відпочинком із чоловіком та донькою в Буковелі
Артистка показала, як минає її зимова сімейна відпустка.
Українська акторка Ольга Сумська похизувалась активним сімейним відпочинком на заході України.
Артистка насолоджується зимовою відпусткою. Компанію знаменитості склали її чоловік, актор Віталій Борисюк, та 23-річна донька Ганна. Вони всі разом вирушили до Буковеля. Там сімейство зупинилося в готелі, звідки відкривається просто неймовірний краєвид на засніжені гори Карпат і ліси.
Ольга Сумська разом із чоловіком та донькою віддає перевагу активному відпочинку. Тож, звичайно, їхня відпустка не минає без катання на лижах. Акторка вже й опублікувала відповідні світлини.
Артистка разом із донькою також користувалися підіймачем. Там вони просто насолоджувались неймовірними краєвидами.
Нагадаємо, наразі чимало знаменитостей перебувають у відпустці на заході України. Зокрема, у Буковелі відпочиває співачка Mamarika. Виконавиця вже встигла наробити пікантних фото у спідній білизні, на яких спокусливо повигиналась на тлі засніжених гір.