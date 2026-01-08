ТСН у соціальних мережах

Гламур
330
1 хв

Ольга Сумська похизувалась активним відпочинком із чоловіком та донькою в Буковелі

Артистка показала, як минає її зимова сімейна відпустка.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Сумська з чоловіком та донькою

Ольга Сумська з чоловіком та донькою / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська похизувалась активним сімейним відпочинком на заході України.

Артистка насолоджується зимовою відпусткою. Компанію знаменитості склали її чоловік, актор Віталій Борисюк, та 23-річна донька Ганна. Вони всі разом вирушили до Буковеля. Там сімейство зупинилося в готелі, звідки відкривається просто неймовірний краєвид на засніжені гори Карпат і ліси.

Ольга Сумська милується неймовірним краєвидом / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська милується неймовірним краєвидом / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська разом із чоловіком та донькою віддає перевагу активному відпочинку. Тож, звичайно, їхня відпустка не минає без катання на лижах. Акторка вже й опублікувала відповідні світлини.

Ольга Сумська з чоловіком та донькою / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з чоловіком та донькою / © instagram.com/olgasumska

Артистка разом із донькою також користувалися підіймачем. Там вони просто насолоджувались неймовірними краєвидами.

Ольга Сумська з донькою / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська з донькою / © instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, наразі чимало знаменитостей перебувають у відпустці на заході України. Зокрема, у Буковелі відпочиває співачка Mamarika. Виконавиця вже встигла наробити пікантних фото у спідній білизні, на яких спокусливо повигиналась на тлі засніжених гір.

