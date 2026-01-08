Яку суму валюти українці можуть провозити за кордон 2026 року

Українцям радять заздалегідь перевіряти суму готівки / © iStock

В Україні є чіткі правила перевезення готівкових грошей через кордон. Якщо їх порушити, можна втратити частину коштів.

Про це повідомили в Національному банку України.

Чинне законодавство дозволяє фізичним особам вивозити будь-яку суму готівки, однак без заповнення митної декларації дозволено перевозити кошти лише в межах установленої норми.

Зокрема, громадяни України, які мають статус резидентів, можуть перетинати кордон із готівковою валютою на суму, що не перевищує еквівалент 10 000 євро (приблизно 498 500 грн). В такому разі виїзд за межі країни відбувається без необхідності декларування та без подання додаткових документів, що підтверджують походження грошей.

У разі, якщо загальна сума готівки перевищує цей ліміт, особа зобов’язана задекларувати кошти та надати документи, які підтверджують їх легальне походження.

До таких документів належать:

чек з банкомата, квитанція платіжного терміналу

банківська виписка з інформацією про рух коштів на рахунку

розпорядження або платіжне доручення на отримання готівки

документ, що підтверджує проведення валютно-обмінної операції

фіскальний чек про видавання готівкових коштів власникам електронних платіжних засобів

«Відсутність таких документів під час перевезення суми, яка перевищує дозволений поріг, розцінюється як порушення митного законодавства України», — уточнили у відомстві.

