- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 1 хв
Яку суму валюти українці можуть провозити за кордон 2026 року
Українці можуть вивозити за кордон до 10 тисяч євро (496 283 грн) готівкою без декларації та документів, але будь-яка сума понад цей ліміт підлягає обов’язковому декларуванню.
В Україні є чіткі правила перевезення готівкових грошей через кордон. Якщо їх порушити, можна втратити частину коштів.
Про це повідомили в Національному банку України.
Чинне законодавство дозволяє фізичним особам вивозити будь-яку суму готівки, однак без заповнення митної декларації дозволено перевозити кошти лише в межах установленої норми.
Зокрема, громадяни України, які мають статус резидентів, можуть перетинати кордон із готівковою валютою на суму, що не перевищує еквівалент 10 000 євро (приблизно 498 500 грн). В такому разі виїзд за межі країни відбувається без необхідності декларування та без подання додаткових документів, що підтверджують походження грошей.
У разі, якщо загальна сума готівки перевищує цей ліміт, особа зобов’язана задекларувати кошти та надати документи, які підтверджують їх легальне походження.
До таких документів належать:
чек з банкомата, квитанція платіжного терміналу
банківська виписка з інформацією про рух коштів на рахунку
розпорядження або платіжне доручення на отримання готівки
документ, що підтверджує проведення валютно-обмінної операції
фіскальний чек про видавання готівкових коштів власникам електронних платіжних засобів
«Відсутність таких документів під час перевезення суми, яка перевищує дозволений поріг, розцінюється як порушення митного законодавства України», — уточнили у відомстві.
