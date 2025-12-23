Ситуація на українсько-польському кордоні: що відомо про черги і коли краще туди не їхати

На кордоні більше не фіксують черг / © ТСН.ua

Ситуація на українсько-польському кордоні, де ще кілька днів тому сотні автівок стояли у кілометрових заторах, суттєво поліпшилася. На деяких пунктах пропуску наразі взагалі немає черг. Проте прикордонники попереджають: це затишшя може бути тимчасовим.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Від 16 годин очікування до порожніх доріг

Ще минулих вихідних подорожні скаржилися на виснажливі черги. Люди проводили на кордоні по 10, 12, а подекуди й 16 годин. Найскладніша ситуація спостерігалася в неділю, коли ажіотаж перед святами досяг піку.

Сьогодні ж на пункті пропуску «Шегині» рух вільний. Водії, які налаштовувалися на тривале очікування, приємно здивовані.

«Моніторили вчора, було вказано, що стоять по 12-16 годин. Їхали навмання, думали, скільки будемо стояти, стільки й будемо. А виявилося — взагалі не стояли», — діляться враженнями мандрівники.

Рекордна кількість мандрівників: цифри від ДПСУ

Прикордонники пояснюють, що сплеск активності пов’язаний із підготовкою до Різдва та Нового року. Українці масово їдуть за кордон на шопінг або на святкування до рідних.

Як повідомила Світлана Бурда, речниця 7-го прикордонного Карпатського загону, пасажиропотік зріс удвічі:

«Якщо у листопаді середньодобовий перетин кордону коливався у межах 30-35 тисяч осіб, то за минулу добу в обох напрямках кордон перетнуло 75 тисяч осіб».

Чи повернуться черги?

Прикордонники закликають не розслаблятися. Хоча зараз ситуація стабільна, новий спалах ажіотажу прогнозують безпосередньо перед Новим роком.

