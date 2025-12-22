ТСН у соціальних мережах

Яка ситуація на кордоні напередодні свят: у ДПСУ розповіли

До України напередодні свят заїхало на 15 тисяч людей більше, ніж виїхало.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Кордон

Кордон / © ДПСУ

Пасажиропотік до України зріс напередодні різдвяно-новорічних свят. За минулу добу у пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою прикордонники оформили майже 155 тисяч осіб та 28,5 тисячі одиниць автотранспорту.

Про це повідомляє ДПСУ.

Як наголошується, в Україну в’їхало майже на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало.

Збільшення пасажиропотоку пояснюють наближенням різдвяно-новорічних свят, а отже, чимало українців їдуть додому. Через це на окремих напрямках спостерігається утворення черг як на виїзд з України, так і на в’їзд.

«Щоб уникнути дискомфорту під час перетину кордону, рекомендуємо заздалегідь відстежувати завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обирати напрямки з меншим скупченням транспорту», — закликали українців.

Раніше йшлося про те, що відновлено можливість перетину державного кордону з Молдовою та Румунією для пасажирського та вантажного транспорту через низку пунктів пропуску.

