Світло тримається: напередодні Дня енергетика у Києві символічно підсвітили Батьківщину-Мати

Для світлової проекції не використовується електроенергія з енергосистеми.

Світло тримається: напередодні Дня енергетика у Києві символічно підсвітили Батьківщину-Мати

Компанія ДТЕК підсвітила монумент Батьківщина-Мати кольорами українського прапору в рамках акції «Світло тримається».

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Так, світло тримається! Напередодні найдовшої ночі року нам про це нагадує Батьківщина-Мати з пагорбів вічного Києва. А вже завтра — День енергетика. Не забудьте привітати родичів, друзів та близьких, причетних до цієї професії», - йдеться в ньому.

Зазначається, що для світлової проекції не використовується електроенергія з енергосистеми.

Раніше на одній зі зруйнованих ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова прозвучала різдвяна композиція «Щедрик» у виконанні хору та оркестру.

