- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 1 хв
Світло тримається: напередодні Дня енергетика у Києві символічно підсвітили Батьківщину-Мати
Для світлової проекції не використовується електроенергія з енергосистеми.
Компанія ДТЕК підсвітила монумент Батьківщина-Мати кольорами українського прапору в рамках акції «Світло тримається».
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«Так, світло тримається! Напередодні найдовшої ночі року нам про це нагадує Батьківщина-Мати з пагорбів вічного Києва. А вже завтра — День енергетика. Не забудьте привітати родичів, друзів та близьких, причетних до цієї професії», - йдеться в ньому.
Зазначається, що для світлової проекції не використовується електроенергія з енергосистеми.
Раніше на одній зі зруйнованих ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова прозвучала різдвяна композиція «Щедрик» у виконанні хору та оркестру.