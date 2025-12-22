Українська переговорна група повертається зі США: Зеленський розповів про результати

Володимир Зеленський / © Associated Press

Українська переговорна група повертається зі Сполучених Штатів Америки після зустрічей із представниками адміністрації Дональда Трампа. Сторони розробили базову рамку майбутньої угоди, яка включає 20 ключових пунктів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Деталі переговорів у США

За його словами, доповідь про результати поїздки завтра представлять секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Основну увагу під час зустрічей приділили питанням безпекових гарантій для України.

«Сьогодні вже повертається наша переговорна команда після зустрічей в Америці з представниками президента Трампа, і зранку завтра я очікую повної доповіді щодо підготовлених документів. Багато пропрацювали, і передусім документи про гарантії безпеки, а також 20 пунктів основного документа — базової рамки, яку обговорювали українська та американська делегації», — повідомив президент.

Тиск на Кремль та економічні важелі

Зеленський підкреслив, що успіх мирних ініціатив залежить від здатності США та союзників змусити Росію відмовитися від агресії. Він наголосив, що єдиним дієвим способом впливу на Володимира Путіна є позбавлення його ресурсів для ведення війни.

Голова держави зазначив, що ключовими інструментами тиску залишаються: зниження світових цін на російську нафту, посилення міжнародних санкцій, постійне фінансове виснаження російської воєнної машини.

«Путін воює, поки має гроші, щоб купувати лояльність і свого оточення, і російського населення та водночас платити за вбивства на фронті. І за цей рік багато вже зроблено, щоб грошей у російської воєнної машини стало менше», — наголосив Зеленський.

Водночас він висловив скептицизм щодо щирості намірів Кремля припинити агресію. Він зауважив, що після років гібридної та повномасштабної війни «слабо віриться, що Путін зможе жити без убивств і вторгнень».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що найближчими днями росіяни можуть завдати масованого удару по Україні.

Раніше президент України заявив, що цими тижнями армія РФ відчутно збільшила інтенсивність атак.