Відома українська акторка розкрила секрет стрункої форми без жорстких дієт

Анастасія Король

Реклама

Відома українська акторка Анастасія Король поділилася секретами, як зберігати струнку форму та баланс навіть за виснажливого графіку знімань.

Зірка зізнається: її ритм життя далекий від стабільності, адже робота триває і вдень, і вночі. Саме тому ключовим стає не ідеальний режим, а уважність до себе. Щоранку вона знаходить час для короткої медитації, яка допомагає «перезавантажити» думки. Іноді додає легку зарядку, щоб активізувати тіло. Спортзал з’являється в графіку двічі на тиждень, але без фанатизму. Натомість акторка регулярно відвідує кінезіотерапію, яку сприймає як глибшу роботу з тілом. Такий підхід дозволяє тримати форму без виснаження.

«Нещодавно я прийшла до усвідомлення, що найцінніша інвестиція, яку я можу зробити, — це інвестиція у здоров’я. Це не про швидкий ефект і не про щось, що видно одразу. Це радше про довготривалий, майже непомітний процес, який поступово проявляється глибше у якості життя», — ділиться зірка в інтерв’ю Радіо Люкс.

Реклама

Анастасія Король

У питаннях догляду за собою акторка не визнає жорстких обмежень — їй цікавіше експериментувати та дослухатися до рекомендацій спеціалістів. Те саме стосується і харчування: вона не дотримується суворих дієт, але намагається їсти регулярно й різноманітно. У її раціоні завжди є овочі та фрукти, а особливе задоволення приносить не лише сама їжа, а й атмосфера — сімейні вечері чи зустрічі з друзями.

«Те, що ми їмо, буквально впливає на наш мікробіом, а отже — на імунітет, самопочуття, рівень енергії й навіть на те, який вигляд маємо. Якщо харчування одноманітне або переважно з „порожніх“ продуктів, це теж відображається зсередини», — зазначає акторка.

Анастасія Король

Попри професійні вимоги, Анастасія не женеться за швидкими трансформаціями. Перед важливими зйомками вона може трохи посилити тренування та звернути увагу на білкову їжу, але підкреслює: це частина роботи, а не стиль життя. Вона також не визнає поняття «заборонених» продуктів, вважаючи, що баланс важливіший за жорсткі правила.

Анастасія Король стала відомою завдяки ролі в серіалі «Ховаючи колишню» та участі у шоу «Вгадай мелодію». Акторка активно розвиває кар’єру на телебаченні й поступово формує власний підхід до життя, де головний акцент — не на зовнішньому результаті, а на внутрішньому ресурсі.

Реклама

Новини партнерів