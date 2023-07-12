Відому російську телеведучу жорстоко побив бойфренд із України

Російська телеведуча та акторка, зірка серіалів "Інтерни" та "Слід" Тетяна Виноградова пожалілася на свого бойфренда-українця Сергія з Києва.

Виноградова звинуватила чоловіка у жорстокому побитті. Про це вона розповіла на сторінці в Instagram. За словами росіянки, вони з 44-річним Сергієм зустрічалися близько року. Обоє мешкали на Балі, де у Виноградової ресторан, Сергій займався стартапом.

Як передають РосЗМП, 10 липня вони з Сергієм та компанією святкували 32-річчя ведучої. Виноградова розповіла, що Сергій перебрав з алкоголем. Коли вони повернулися до орендованого будинку, чоловік, запідозривши Виноградову у зраді з другом, почав трощити все в будинку, а потім побив її.

Тетяну Виноградову побив бойфренд

Тетяна впала на підлогу та знепритомніла. Отямилася знаменитість на підлозі в крові, а чоловіка вже не було. Як доказ своїх слів у фотоблогу ведуча показалася з синцями та ранами на обличчі.

Виноградова зізналася що останнім часом вони з Сергієм часто сварилися, в тому числі через політику. Втім, що саме було каменем спотикання, знаменитість не стала говорити.

Судячи з профілю Виноградової в Instagram, повномасштабну війну рф проти України вона взагалі ніяк не коментувала. Позиція Сергія, який зустрічався з росіянкою та, як пишуть пропагандистські канали, їздив до Москви на лікування, теж незрозуміла.

Нагадаємо, тим часом зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова днями показала фото з чоловіком-росіянином, який підтримує Україну. На знімку чоловік зображений у футболці з тризубом.

Читайте також: