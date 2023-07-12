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Відому російську телеведучу жорстоко побив бойфренд із України

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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2932
Час на прочитання
2 хв
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Відому російську телеведучу жорстоко побив бойфренд із України

Тетяна Виноградова

Тетяна Виноградова показала синці та рани на обличчі.

Російська телеведуча та акторка, зірка серіалів "Інтерни" та "Слід" Тетяна Виноградова пожалілася на свого бойфренда-українця Сергія з Києва.

Виноградова звинуватила чоловіка у жорстокому побитті. Про це вона розповіла на сторінці в Instagram. За словами росіянки, вони з 44-річним Сергієм зустрічалися близько року. Обоє мешкали на Балі, де у Виноградової ресторан, Сергій займався стартапом.

Як передають РосЗМП, 10 липня вони з Сергієм та компанією святкували 32-річчя ведучої. Виноградова розповіла, що Сергій перебрав з алкоголем. Коли вони повернулися до орендованого будинку, чоловік, запідозривши Виноградову у зраді з другом, почав трощити все в будинку, а потім побив її.

Тетяну Виноградову побив бойфренд / ©
Тетяну Виноградову побив бойфренд

Тетяна впала на підлогу та знепритомніла. Отямилася знаменитість на підлозі в крові, а чоловіка вже не було. Як доказ своїх слів у фотоблогу ведуча показалася з синцями та ранами на обличчі.

Виноградова зізналася що останнім часом вони з Сергієм часто сварилися, в тому числі через політику. Втім, що саме було каменем спотикання, знаменитість не стала говорити.

Судячи з профілю Виноградової в Instagram, повномасштабну війну рф проти України вона взагалі ніяк не коментувала. Позиція Сергія, який зустрічався з росіянкою та, як пишуть пропагандистські канали, їздив до Москви на лікування, теж незрозуміла.

Нагадаємо, тим часом зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова днями показала фото з чоловіком-росіянином, який підтримує Україну. На знімку чоловік зображений у футболці з тризубом.

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Дата публікації
Перегляди
2932
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