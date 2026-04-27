ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Борги теплопостачальних підприємств за газ досягли 150 млрд грн і прямо загрожують підготовці до наступної зими — експерт

Станом на кінець квітня загальна заборгованість підприємств теплоопостачання, ТЕЦ і ТЕС за природний газ становить близько 150 млрд грн, понад 80% з яких є простроченою.

Коментарі

Про це у своїй колонці пише аналітик ринку природного газу, експерт Михайло Свищо.

Боргова проблема зосереджена у секторі теплопостачання та має системний характер при тому, що рівень оплат населенням комунальних послуг становить близько 98%, зазначає він. 

Свищо пише, що борги підприємств теплопостачання за спожитий газ досягли рівня, якого Україна не бачила з 1990-х. 

«Ця проблема вже давно перестала бути суто галузевою - сьогодні вона безпосередньо визначає, чи матимуть українці тепло наступної зими», - пояснює експерт.

Він також зазначає, що Україна залучає міжнародне фінансування для закупівлі газу, щоб компенсувати втрату видобуту внаслідок російських атак. Проблема боргів теплокомуненерго створює колосальний ризик для всієї країни і може призвести до проблем з газом та макрофінансової стабільності країни.

Нагадаємо, Харків і місцеві комунальні підприємства накопичили майже 31 мільярд гривень боргів за енергоносії перед державними постачальниками: за електроенергію майже 8 мільярдів гривень, за газ 23 мільярди гривень. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie