Борги теплопостачальних підприємств за газ досягли 150 млрд грн і прямо загрожують підготовці до наступної зими — експерт
Станом на кінець квітня загальна заборгованість підприємств теплоопостачання, ТЕЦ і ТЕС за природний газ становить близько 150 млрд грн, понад 80% з яких є простроченою.
Про це у своїй колонці пише аналітик ринку природного газу, експерт Михайло Свищо.
Боргова проблема зосереджена у секторі теплопостачання та має системний характер при тому, що рівень оплат населенням комунальних послуг становить близько 98%, зазначає він.
Свищо пише, що борги підприємств теплопостачання за спожитий газ досягли рівня, якого Україна не бачила з 1990-х.
«Ця проблема вже давно перестала бути суто галузевою - сьогодні вона безпосередньо визначає, чи матимуть українці тепло наступної зими», - пояснює експерт.
Він також зазначає, що Україна залучає міжнародне фінансування для закупівлі газу, щоб компенсувати втрату видобуту внаслідок російських атак. Проблема боргів теплокомуненерго створює колосальний ризик для всієї країни і може призвести до проблем з газом та макрофінансової стабільності країни.
Нагадаємо, Харків і місцеві комунальні підприємства накопичили майже 31 мільярд гривень боргів за енергоносії перед державними постачальниками: за електроенергію майже 8 мільярдів гривень, за газ 23 мільярди гривень. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.