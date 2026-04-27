Про це у своїй колонці пише аналітик ринку природного газу, експерт Михайло Свищо.

Боргова проблема зосереджена у секторі теплопостачання та має системний характер при тому, що рівень оплат населенням комунальних послуг становить близько 98%, зазначає він.

Свищо пише, що борги підприємств теплопостачання за спожитий газ досягли рівня, якого Україна не бачила з 1990-х.

«Ця проблема вже давно перестала бути суто галузевою - сьогодні вона безпосередньо визначає, чи матимуть українці тепло наступної зими», - пояснює експерт.

Він також зазначає, що Україна залучає міжнародне фінансування для закупівлі газу, щоб компенсувати втрату видобуту внаслідок російських атак. Проблема боргів теплокомуненерго створює колосальний ризик для всієї країни і може призвести до проблем з газом та макрофінансової стабільності країни.

Нагадаємо, Харків і місцеві комунальні підприємства накопичили майже 31 мільярд гривень боргів за енергоносії перед державними постачальниками: за електроенергію майже 8 мільярдів гривень, за газ 23 мільярди гривень. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.