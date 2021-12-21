До України імпортували рекордну кількість сиру: як це позначиться на ціні

До України імпортували рекордну кількість сиру: як це позначиться на ціні

ВВезли понад 4 тис. тонн.

Імпорт сиру до України побив черговий рекорд: перед святами ввезли понад чотири тисячі тонн.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Зокрема, імпортували 2,5 тис. тонн твердого та напів твердого сиру.

Ввезення продукту відчутно позначиться на вартості сиру на ринку, зазначають експерти. Це означає, що вітчизняним виробникам доведеться або скорочувати виробництво, або знижувати ціну на свою продукцію.

Як повідомлялося, цього року в Україні новорічний стіл за рік здорожчав на понад 8%. Тепер його мінімальна вартість для української сім'ї з чотирьох людей майже дві тисячі гривень. Експерти до цієї суми включили традиційне новорічне меню. Якщо придбати ще якісь делікатеси, то середня вартість зросте ще на 480 гривень.

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