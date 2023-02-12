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Коли в Україні цьогоріч відбудеться перерахунок пенсій: уточнення Мінсоцполітики

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Коли в Україні цьогоріч відбудеться перерахунок пенсій: уточнення Мінсоцполітики

Фото: УНІАН

Українські пенсіонери, попри війну, отримають підвищені виплати.

Пенсії в Україні перерахують від 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що соціальна підтримка і забезпечення вчасної виплати пенсій, попри складність в публічних фінансах через повномасштабну війну, залишається пріоритетом уряду. 

Тож наразі Мінсоцполітики працює над проєктом рішення, яке найближчим часом буде винесено на розгляд Кабінету міністрів.

"Відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", індексація пенсій має проводитись щороку від 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітної плати у попередні три роки. Уряд дійснюватиме індексацію вчасно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що завдяки пенсійній реформі 2023 року кожен пенсіонер зможе отримувати по дві виплати: із Пенсійного фонду та накопичувальної системи, яку запустять у результаті реформи.

Раніше ми пояснювали, як оформити соціальну допомогу замість пенсії.

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Дата публікації
Перегляди
196
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