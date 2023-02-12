Коли в Україні цьогоріч відбудеться перерахунок пенсій: уточнення Мінсоцполітики

Пенсії в Україні перерахують від 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що соціальна підтримка і забезпечення вчасної виплати пенсій, попри складність в публічних фінансах через повномасштабну війну, залишається пріоритетом уряду.

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Тож наразі Мінсоцполітики працює над проєктом рішення, яке найближчим часом буде винесено на розгляд Кабінету міністрів.

"Відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", індексація пенсій має проводитись щороку від 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітної плати у попередні три роки. Уряд дійснюватиме індексацію вчасно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що завдяки пенсійній реформі 2023 року кожен пенсіонер зможе отримувати по дві виплати: із Пенсійного фонду та накопичувальної системи, яку запустять у результаті реформи.

Раніше ми пояснювали, як оформити соціальну допомогу замість пенсії.

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