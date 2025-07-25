В Україні зростуть ціни на стратегічний продукт: про що йдеться

Олія додасть у ціні / © Pixabay

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В Україні очікується незначне здорожчання олії. Продукт, який українці використовують для приготування багатьох страв, додасть у ціні вже у серпні.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

На агроринку вже зросла вартість олійного зерна, оскільки розпочався активний експорт цієї продукції за кордон. Однак причина для здорожчання олії на внутрішньому ринку, як пояснив очільник Союзу українського селянства Іван Томич, трохи інша.

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«Чи зросте ціна на олію на внутрішньому ринку? Так, але не думаю, що суттєво. В сезон консервацій — у серпні, коли спостерігатиметься високий попит серед населення на олію, ціна може коливатися в межах кількох гривень. Але суттєвого здорожчання не буде», — запевнив експерт.

Раніше повідомлялося, що в Україні здорожчає хліб. Основна причина — неврожайпшениці. За даними експертів, ціни на хліб злетять на 25%.