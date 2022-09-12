Яким буде курс долара найближчим часом: експерт розповів про "добрі новини"

За словами експерта, для того, щоб курс стабілізувався, потрібно "вибити ґрунт з-під ніг тіньових обмінників".

Останніми днями курс долар в Україні на "чорному" ринку тримається на позначці у 41,4 грн. Проте останнім часом з'явилися новини, які дають надію на зміцнення гривні.

Про це розповів голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко у коментарі "Телеграфу".

Експерт вважає, що зміцненню гривні зокрема сприяють позитивні новини з фронту.

Крім того, НБУ зайнявся боротьбою з тіньовими обмінниками. Також Нацбанк провів аукціон, продавши готівкову валюту за безготівкову.

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"Раніше, коли все було добре, коли українському банку потрібна була готівкова валюта, він зв’язувався з американським банком (найчастіше Bank of America), укладав договір, проплачував безготівку. І буквально протягом дня літак привозив в Україну потрібну кількість валюти зі США", – зазначив економіст.

Після початку широкомасштабної російської агресії це стало неможливо. Тепер літаки з готівкою приземляються не в Україні, а в Польщі. А через низку обставин готівкову валюту просто так з Польщі не возять і для цього потрібен НБУ.

"Завдання – вибити ґрунт з-під ніг тіньових обмінників. Мета валютних спекулянтів була, є і буде – розгойдувати ринок, сіяти паніку, щоб дорожче продати ті самі долари. Але дії НБУ показують, що він максимально затискатиме чорний валютний ринок – і допомагатиме офіційному. Щоб курс стабілізувався, а надалі навіть гривня зміцнилася. Ідея – щоб курс в обмінниках був максимально близьким до офіційного. Хоча, зрозуміло, це швидко зробити неможливо", – підсумував експерт.

Раніше у НБУ пояснили, коли подолають дефіцит готівкової валюти.

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