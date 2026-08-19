Астрологічний прогноз на 19 серпня

Павич / © Associated Press

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Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, ніколи не порадять нічого поганого.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

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Ця місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які професійні починання цього дня виявляться успішними, тому не варто від них відмовлятися. Також у цей час бажано визнавати свої помилки та вибачатися перед тими, кого ми образили.

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Символ дня: Павич.

Стихія дня: Земля , Вогонь.

Щасливе число дня: 8 .

Щасливі кольори дня: червоний, багряний, чорний.

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Щасливі камені дня: хризоліт , уваровіт, гранатит.

За яку частину тіла відповідає: кишечник .

Хвороби дня: хвороби , що почалися цього дня, не тільки протікають важко, але й можуть мати серйозні наслідки. Особливої уваги потребуватимуть шлунково-кишковий тракт, де існує ризик харчового отруєння, та периферична нервова система.

Харчування протягом дня: лікувальне голодування не тільки не позбавить людину фізичних сил, а й, навпаки, додасть їх.

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Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона сприятиме зміцненню здоров’я та покращенню якості життя загалом.

Сьогоднішні дачні роботи: від роботи на землі — і з землею — слід відмовитися, зате можна збирати врожай — у ньому зараз накопичується максимум корисних речовин.

Магія та містика дня: можна читати заклинання, спрямовані на вирішення побутових суперечок та серйозних конфліктів.

Денні сни: сни цієї ночі часто бувають пророчими, головне — правильно розшифрувати їхні символи.

Табу дня: не можна ігнорувати підказки підсвідомості — вона не порадить нічого поганого.

Цитата дня: «Самотність дитини наповнює ляльку душею» (Януш Корчак).

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