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Астрологічний прогноз на 19 серпня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, ніколи не порадять нічого поганого.
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, ніколи не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.
Ця місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: будь-які професійні починання цього дня виявляться успішними, тому не варто від них відмовлятися. Також у цей час бажано визнавати свої помилки та вибачатися перед тими, кого ми образили.
Символ дня: Павич.
Стихія дня: Земля , Вогонь.
Щасливе число дня: 8 .
Щасливі кольори дня: червоний, багряний, чорний.
Щасливі камені дня: хризоліт , уваровіт, гранатит.
За яку частину тіла відповідає: кишечник .
Хвороби дня: хвороби , що почалися цього дня, не тільки протікають важко, але й можуть мати серйозні наслідки. Особливої уваги потребуватимуть шлунково-кишковий тракт, де існує ризик харчового отруєння, та периферична нервова система.
Харчування протягом дня: лікувальне голодування не тільки не позбавить людину фізичних сил, а й, навпаки, додасть їх.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона сприятиме зміцненню здоров’я та покращенню якості життя загалом.
Сьогоднішні дачні роботи: від роботи на землі — і з землею — слід відмовитися, зате можна збирати врожай — у ньому зараз накопичується максимум корисних речовин.
Магія та містика дня: можна читати заклинання, спрямовані на вирішення побутових суперечок та серйозних конфліктів.
Денні сни: сни цієї ночі часто бувають пророчими, головне — правильно розшифрувати їхні символи.
Табу дня: не можна ігнорувати підказки підсвідомості — вона не порадить нічого поганого.
Цитата дня: «Самотність дитини наповнює ляльку душею» (Януш Корчак).
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