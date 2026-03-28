Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять цирк

Як правило, на кілька циркових фанатів припадає хоча б один затятий супротивник подібного роду розваг, якого жодними хитрощами неможливо затягнути на таку виставу.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять цирк.

Рак

Раки, наділені особливо сильною емпатією, сприймають близько до серця страждання тварин, а їхнє використання в циркових виставах, незважаючи на заборони, все ще є частим явищем. Не дивно, що до цирку представників знака не затягнеш — навіщо їм «задоволення», яке викличе винятково негативні емоції.

Козоріг

Козороги — як найпрактичніші і найпрагматичніші представники зодіакального кола — будь-які вистави, чи то концерт, чи то музей, чи то театр, вважають марним проведенням часу, яке не приносить людям жодної користі — в усякому разі, матеріальної, а цирк вони в цьому сенсі вважають особливо непотрібним.

Терези

Терезам — як головним естетам зодіакального кола — у цирку бракує витонченості: вони вважають номери, які можна побачити у виставі, надміру простими та навіть брутальними. Саме тому вони не тільки не ходять туди самі, а й не водять своїх дітей, вважаючи за краще виховувати їх на більш інтелектуальних жанрах мистецтва.

